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Medya Tolga Güleryüz kimdir?
Medya

Tolga Güleryüz kimdir?

Amasya - Çorum kara yolu üzerinde tiyatrocuları taşıyan minibüs, TIR'a çarptı. Olayda üç kişi yaşamını yitirirken 8 kişi yaralandı. Yaşamını yitirenlerden biri de Tolga Güleryüz oldu. Peki, Tolga Güleryüz kimdir?

Yeniakit Publisher
2022-11-21 10:24:00 -
Tolga Güleryüz kimdir?

“Baş Belası” adlı tiyatro oyununu Çorum’da sahnelemelerinin ardından Samsun’a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Peki, Tolga Güleryüz kim?

Tolga Güleryüz kimdir?

Tolga Güleryüz, İzmir doğumludur. Baş Belası isimli oyunda ışık tasarımcılığı göreveni yapan Güleryüz kariyerinde yapımcılık ve yönetmenlik de yapmıştır. Güleryüz, 2015-2017 yılları arasında oyuncu Zeynep Gülmez ile evlilik yaşamıştı

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