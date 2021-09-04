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Spor Tokyo'da erkekler tekerlekli sandalye basketbolda Türkiye, altıncı oldu
Spor

Tokyo'da erkekler tekerlekli sandalye basketbolda Türkiye, altıncı oldu

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda erkekler tekerlekli sandalye basketbolda Türkiye, beşincilik maçında Avustralya'ya 74-58 yenildi ve altıncı oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 10:39:00 -
Tokyo'da erkekler tekerlekli sandalye basketbolda Türkiye, altıncı oldu

Ariake Arena'da oynanan karşılaşmada Avustralya ilk çeyreği 23-18, devreyi ise 39-24 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte milli takım karşısında farkı biraz daha açan (59-40) Avustralya, sahadan 74-58 galip ayrıldı ve beşinci sırayı elde etti.

Ay-yıldızlı ekip ise oyunları 6. sırada tamamladı.

 

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