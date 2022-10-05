  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti herkesi televizyon başına çağırmıştı! Erdoğan'ın ne açıklayacağı belli oldu

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü tepkisi

12 bin kilometre ötedeki ülke kararını ilan etti: Türkiye ile anlaşma yapacağız

Başındaki örtüsüyle kalça şovu yaptı, daracık kotu isyan ettirdi!

Âlimin ölümü âlemin ölümü gibidir! 28 Şubat döneminde gelen o telefon

Tüm tuşlara aynı anda basmaya başladılar! Cemil Kılıç’ın Kılıçdaroğlu iddiası: ‘Hz. Muhammed’in soyundan geliyor’

Fiyatlar düştü ama nafile Otomobil piyasasına TOGG damgası

Milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi! MEB, flaş duyuruyu az önce yaptı

Topraksız tarım yaptı! Aldığı sonucu Türkiye'ye duyurdu

Babacan bunu duyunca resmen çılgına dönecek! Akşener'den öyle bir gol yedi ki...
Ekonomi Tokyo'da 1992 sonrası en yüksek enflasyon görüldü
Ekonomi

Tokyo'da 1992 sonrası en yüksek enflasyon görüldü

Enerji maliyetleri ve zayıf Japon Yeni, Tokyo'da çekirdek tüketici fiyat endeksinin eylülde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8 yükselmesine yol açtı.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 15:25:00 -
Tokyo'da 1992 sonrası en yüksek enflasyon görüldü

İçişleri ve İletişim Bakanlığı verilerine göre, değişken taze gıda ürünleri hariç tutulduğunda başkent Tokyo bölgesinde enflasyon 13 aydır yükselişini sürdürüyor.

Enerji maliyetleri ve zayıf Japon Yeni, Japonya'nın başkenti Tokyo'da çekirdek tüketici fiyat endeksinin (CPI) eylülde, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 2,8 artmasına neden oldu. Bu oran, vergi artışları hariç tutulduğunda Tokyo bölgesinde son 30 yılda en yüksek hızda enflasyon artışı olarak kayda geçti.

Verilere göre en son Nisan 1992'de çekirdek CPI artışı yüzde 2,9 olmuştu.

Enflasyon artışının en büyük nedenleri arasında, enerji maliyetlerinin önceki yıla kıyasla yüzde 24,2 yükselmesi gösteriliyor.

Döviz kurları karşısında Japon Yeni'nin 1998 sonrası en büyük değer kayıplarının da enflasyonu tetiklediğine dikkat çekiliyor. (AA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23