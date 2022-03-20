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Dünya Tokyo metrosuna sinir gazı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı
Dünya

Tokyo metrosuna sinir gazı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

Japonya'da "Aum Şinrikyo" örgütünün, Tokyo metrosuna sinir gazı saldırısının 27. yılında yaşamını yitirenler anıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 07:05:00 -
Tokyo metrosuna sinir gazı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

Mart 1995'teki saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, başkentin Kasumigaseki İstasyonu'nda bir araya gelerek saygı duruşunda bulundu.

Saldırıda ölen, dönemin İstasyon Müdür Yardımcısı Takahaşi Kazumasa'nın eşi Takahaşi Şizue, metro durağına kurulan anıta çiçek bıraktı.

Aum örgütü, 20 Mart 1995'te, başkentte devlet binalarının ve hükümet kuruluşlarının bulunduğu Kasumigaseki dahil farklı istasyonlara saldırmıştı.

Vagonlara sinir gazı salınan saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti, 6 binden fazla kişi yaralandı. Yaralananlar, travma sonrası stres bozukluğu yaşadı.

Ocak 2018'de çok sayıda cinayetten hüküm giyen Aum'un kurucusu Asaharo Şoko, örgütün 12 üyesiyle birlikte Temmuz 2018'de asılarak idam edildi.

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