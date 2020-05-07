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Aktüel

TOKİ’nin Bayburt çekilişleri 18 Haziran’da gerçekleşecek

TOKİ’nin Bayburt çekilişleri 18 Haziran 2020 Perşembe günü gerçekleşecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 09:48:09 -
TOKİ’nin Bayburt çekilişleri 18 Haziran’da gerçekleşecek

TOKİ’nin Bayburt çekilişleri 18 Haziran 2020 Perşembe günü gerçekleşecek. Çekiliş saat 15.00’de internetten canlı yayınlanacak.


Başvuruları 15 Ocak 2020 tarihinde sona eren 100 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Bayburt’ta toplam 300 konut inşa edilecek. 2+1 brüt 75 ila 85 metrekare ve 3+1 brüt 100 metrekare olarak inşa edilecek olan sosyal konut projesine Bayburt’ta binlerce başvuru içerisinden yapılan değerlendirmeler sonucunda 1.377 müracaat kuraya girmeye hak kazandı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesinde düzenlenecek olan TOKİ 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında Bayburt’ta 2+1 olarak 210 konut, 3+1 olarak 90 konut olmak üzere toplam 300 konut inşa edilecek.


TOKİ’nin Bayburt çekilişleri 18 Haziran 2020 Perşembe günü gerçekleşecek. Çekiliş saat 15.00’de internetten canlı yayınlanacak.


TOKİ kura sonuçları için isim listesi, çekilişin hemen ardından E-Devlet üzerinden erişime açılacak. Kuraya katılan vatandaşlar, detayları buradan öğrenebilecek.

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