Türksat'tan kritik 16 Ağustos uyarısı Ayarlamayı unutmayın
TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ, televizyon ve radyolara hizmet veren Türksat 3A uydusundaki yayınların, 15 Ağustos'u 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece yüksek kapasiteli diğer uydulara aktarılacağını bildirdi. TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ, tarafından yapılan açıklamada, 2008'de hizmete alınan Türksat 3A uydusunun, uzun yıllardır ülkeye ve sektörün haberleşme ve televizyon yayıncılığı ihtiyaçlarına başarıyla hizmet verdiği aktarıldı.