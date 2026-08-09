Türksat'tan kritik 16 Ağustos uyarısı Ayarlamayı unutmayın

"Bu nedenle TKGS uyumlu cihaza sahip izleyicilerimizin herhangi bir ayar veya manuel kanal arama işlemi yapmasına gerek bulunmamaktadır. TKGS özelliğini desteklemeyen daha eski nesil standart dahili veya harici uydu alıcısı kullanıcılarının ise yayın aktarımının ardından güncel televizyon ve radyo kanallarına ulaşabilmeleri için cihazları üzerinden yeniden kanal taraması yapması gerekmektedir."