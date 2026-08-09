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Türksat'tan kritik 16 Ağustos uyarısı Ayarlamayı unutmayın

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Türksat'tan kritik 16 Ağustos uyarısı Ayarlamayı unutmayın

TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ, televizyon ve radyolara hizmet veren Türksat 3A uydusundaki yayınların, 15 Ağustos'u 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece yüksek kapasiteli diğer uydulara aktarılacağını bildirdi. TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ, tarafından yapılan açıklamada, 2008'de hizmete alınan Türksat 3A uydusunun, uzun yıllardır ülkeye ve sektörün haberleşme ve televizyon yayıncılığı ihtiyaçlarına başarıyla hizmet verdiği aktarıldı.

#1
Foto - Türksat'tan kritik 16 Ağustos uyarısı Ayarlamayı unutmayın

Türksat 3A uydusunun, televizyon ve radyo hizmetleri için tasarım ve teknolojik ömrünün sonuna yaklaşması ve televizyon yayıncılığında ulaşılan yeni küresel standartların izleyicilere en güçlü altyapıyla sunulması hedefi doğrultusunda, uydu üzerinden iletilen yayınların, TÜRKSAT uydu filosunda bulunan yüksek kapasiteli diğer uydulara aktarılacağı belirtilen açıklamada, "Geçiş sürecinden vatandaşlarımız ile Türksat 3A uydumuz üzerinden yayın yapan televizyon kanallarının olumsuz etkilenmemesi ve yayın sürekliliğinin kesintisiz sağlanması amacıyla gerekli teknik planlamalar yapılmıştır.

#2
Foto - Türksat'tan kritik 16 Ağustos uyarısı Ayarlamayı unutmayın

Bu kapsamda yayın aktarımı, 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece gerçekleştirilecek. Yayınların aktarılacağı TÜRKSAT uyduları, Türksat 3A ile aynı yörünge konumunda bulunduğundan, izleyicilerimizin yeni bir uydu anteni kurmasına veya mevcut antenlerinin yön ve ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmasına gerek bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

#3
Foto - Türksat'tan kritik 16 Ağustos uyarısı Ayarlamayı unutmayın

Açıklamada, aktarım sonrasında uydular üzerinden sunulan SD ve HD televizyon yayınlarının mevcut yayın formatlarıyla devam edeceği, izleyicilerin yayınlarını aynı uydu anteni üzerinden takip edebileceği kaydedildi.

#4
Foto - Türksat'tan kritik 16 Ağustos uyarısı Ayarlamayı unutmayın

Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında standart olarak bulunan ve TÜRKSAT tarafından geliştirilen TÜRKSAT Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) sayesinde uyumlu cihazların kanal listelerinin otomatik güncelleneceğine işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

#5
Foto - Türksat'tan kritik 16 Ağustos uyarısı Ayarlamayı unutmayın

"Bu nedenle TKGS uyumlu cihaza sahip izleyicilerimizin herhangi bir ayar veya manuel kanal arama işlemi yapmasına gerek bulunmamaktadır. TKGS özelliğini desteklemeyen daha eski nesil standart dahili veya harici uydu alıcısı kullanıcılarının ise yayın aktarımının ardından güncel televizyon ve radyo kanallarına ulaşabilmeleri için cihazları üzerinden yeniden kanal taraması yapması gerekmektedir."

#6
Foto - Türksat'tan kritik 16 Ağustos uyarısı Ayarlamayı unutmayın

Açıklamada, manuel kanal taraması yapacak kullanıcıların, uydu alıcılarına "12380 MHz dikey (V) polarizasyon, 27500 sembol oranı, FEC 3/4 ile 12423 MHz yatay (H) polarizasyon, 30000 sembol oranı, FEC 3/4" frekans bilgilerini girdikten sonra "şebeke taraması" gerçekleştirmesi gerektiği bildirildi.

#7
Foto - Türksat'tan kritik 16 Ağustos uyarısı Ayarlamayı unutmayın

TÜRKSAT AŞ'nin uydu filosunu ve yayın altyapısını teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli yenilediğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yeni uydularımızın sahip olduğu yüksek sinyal gücüyle yayınlar olumsuz hava koşullarından etkilenmeyecek, ayrıca artan kapasite verimliliğiyle daha yüksek çözünürlüklü (4K/Ultra HD) yayınların ekranlarımızda standartlaşmasına öncülük edilecek.

#8
Foto - Türksat'tan kritik 16 Ağustos uyarısı Ayarlamayı unutmayın

Gerçekleştirilecek bu aktarım çalışmasıyla uydu kapasitesinin daha etkin kullanılması, yayın hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması ve yayıncılık altyapısının gelecekteki ihtiyaçlara daha güçlü şekilde cevap verebilmesi hedeflenmektedir."

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