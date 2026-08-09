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Spor Galatasaray yönetimine ateş püskürdü!
Spor

Galatasaray yönetimine ateş püskürdü!

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Galatasaray yönetimine ateş püskürdü!

Uğur Karakullukçu, Villarreal'e kaybedilen hazırlık maçının ardından Galatasaray yönetimini sert bir dille eleştirdi.

Uğur Karakullukçu, Villarreal'e kaybedilen hazırlık maçının ardından Galatasaray yönetimini sert bir dille eleştirdi.

Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray'da yeni sezon öncesi kriz yaşanıyor...

Transfer döneminde sadece 1 ismi kadrosuna katabilen sarı-kırmızılılar, hazırlık maçlarında da kötü bir görüntü çizdi.

Oynanan 5 hazırlık maçının sadece birini kazanabilen Galatasaray'da, Villarreal'e karşı alınan yenilgi bardağı taşıran son damla oldu.

• Galatasaray 5-1 Ümraniyespor
• Galatasaray 0-2 Monza
• Galatasaray 0-3 Venezia
• Galatasaray 3-3 Rennes
• Galatasaray 1-2 Villarreal

 

UĞUR KARAKULLUKÇU CANLI YAYINDA ÇILDIRDI

Karşılaşmanın ardından canlı yayında Galatasaray'ın son durumunu değerlendiren spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, sarı-kırmızılı yönetimi sert bir dille eleştirdi.

Karakullukçu'nun sözleri şöyle:

"VURUN KELLESİNİ MUAMELESİ YAPILIYOR"

"Ya bu takımda Süper Lig'de oynamış, sezonun en iyi 6-7 kaleci performansı varsa birine imza atmış Jankat dönüyor diyor ki 'hocam ben Galatasaray'da ikinci kaleci olmaya razıyım, yönetime diyor ki ben ikinci kaleci olmaya razıyım' ve bu adama deniyor ki 'senin ne haddini ikinci kalecilik ya, sen Günay hazretlerinin koltuğuna göz dikersin ha, melun, vurun kellesini' diye çocuğa muamele yapılıyor."

 

"AVM'DE ELBİSE ALAN KADINLARDAN FARKINIZ YOK"

"Siz futboldan anlamıyorsunuz. Sizin bakış açınızda problem var. Size deseler ki Batrakov 30 milyon, Shatrakhov 60 milyon; Shatrakhov'u alıp gelirsiniz. AVM'de elbise alan hanımefendilerden hiçbir farkınız yok. Hanımefendilerden özür diliyorum."

"SİZ KENDİNİZİ NE ZANNEDİYORSUNUZ?"

"Bernardo Silva boşa çıkıyor. Daha iyisini alacağız diyorlar. Ya kimiz ki biz Bernardo Silva'dan daha iyisini alacağız? Siz kendinizi ne zannediyorsunuz ya? Bu ülkeyi, bu ligi ne zannediyorsunuz ya? Bernardo Silva'dan iyisini alacağız. Aynen aldın iyisini."

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Yorumlar

resat

şartların uygun düştüğü bir dömemde, ikardi,ve osimen ,şampiyon yaptı ,ikardi gitti, osimen , olmuş gs nin mahalle kabadayısı, işler biraz ters gitsin ,gs yi dağılmaktan kimse toplayamaz ,,

SELAMİ

Bu bu karakollukçu çok zıplaladı transfer döneminde çok zıpladın sen aklını başına al zıplaırlar adama utandırırlar
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