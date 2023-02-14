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Gündem TOKİ'den deprem bölgeleri için uyarı
Gündem

TOKİ'den deprem bölgeleri için uyarı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), deprem bölgeleri için inşaat yüklenicisi ve proje firmalarının adı kullanılarak "yardım" adı altında yapılan dolandırıcılık girişimlerine itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 07:29:00 -
TOKİ'den deprem bölgeleri için uyarı

TOKİ'den yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan, çevre illeri de etkileyen iki büyük depremin meydana geldiği hatırlatıldı.

Depremzedelere yardım yapmak isteyen inşaat yüklenicisi ve proje firmalarının iyi niyetleri suistimal edilerek, TOKİ yöneticilerinin ismi kullanılarak, "yardım talebinde" bulunulduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İdaremiz çalışanlarının herhangi bir sebeple yardım talebinde bulunmaları mümkün değildir. İnşaat yüklenicisi ve proje firmalarımızın güven ve iyi niyetlerini kullanarak menfaat temini amacı taşıyan bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine kesinlikle itibar edilmemelidir. Ayrıca TOKİ tarafından yardım toplanılmamakta olup, bu çalışma ilgili kurumlar tarafından yerine getirilmektedir."

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