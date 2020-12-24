  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
TOKİ - Emlak Konut GYO TOKİ’den Arnavurluk'a 522 deprem konutu
TOKİ - Emlak Konut GYO

TOKİ’den Arnavurluk'a 522 deprem konutu

TOKİ tarafından Arnavutluk’ta depremzedeler için inşa edilecek 522 konut, 37 ticari ünite ve 375 araçlık otoparkın temel atma töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “İnşallah 8 ay sonra yine bir araya gelecek, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle konutların teslimlerini yine hep birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 19:53:00 -
TOKİ’den Arnavurluk'a 522 deprem konutu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Arnavutluk’ta inşa edilecek deprem konutlarının, iki ülke arasında yüzyıllara dayanan dostluk ve kardeşlik hukukunu daha da güçlendireceğini ifade etti. Bakan Kurum, Arnavutluk’un Laç şehrinde depremzedeler için inşa edilecek 522 konut, 37 ticari ünite ve 375 araçlık otoparkın temel atma törenine katıldı.

Yüzyıllara dayanan kardeşlik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da canlı bağlantıyla katıldığı törende konuşan Kurum, Erdoğan’ın Arnavutluk’a karşı özel bir sevgisi olduğunu belirterek, geçen yılki depremden hemen sonra depremzedelerin yaralarını sarmak için talimat verdiğini anımsattı. Bugün dost ve kardeş Arnavutluk’ta inşa edecekleri konut, ticari ünite ve otoparkın temellerini hep birlikte attıklarını dile getiren Kurum, “Yüzyıllara dayanan dostluk ve kardeşlik hukukumuzu, yapacağımız bu yeni yuvalarla daha da güçlendiriyoruz. Yeni yuvalarımız, iş yerlerimiz şimdiden Arnavutluk için, Laç şehrimiz için, depremzede kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Konutlar 8 ay sonra teslim edilecek

Konutların inşa süreçlerini, kurulduğu günden beri 1 milyon konutun inşasını tamamlamış, 4 milyondan fazla insanı ev sahibi yapmış TOKİ’nin yürüteceğini aktaran Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün TOKİ, insani yardım amacıyla Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Endonezya’dan Sri Lanka’ya, Pakistan’dan Somali’ye kadar birçok ülkede binlerce konut, hastane, okul ve kamu hizmet binası inşa etmiş bir kurumdur, gururumuzdur. TOKİ’nin bu anlamda teknik, tecrübe ve uygulama pratiği, Arnavutluk’ta da başarıyla hayata geçirilecektir. İnşallah 8 ay sonra yine bir araya gelecek, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle konutların teslimlerini yine hep birlikte gerçekleştireceğiz.”

“Dostluğun yeni bir nişanesini teşkil edecektir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ tarafından Arnavutluk’ta inşa edilecek konutların, TürkiyeArnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesini teşkil edeceğini belirtti. Toplam 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon euroya mal olacak bu projenin hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Bu konutlar, Türkiye-Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesini teşkil edecektir. İnşallah, en kısa zamanda konutların ilk etabını tamamlayıp, depremde evlerini kaybeden kardeşlerimize teslim etmeye başlayacağız. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden Arnavut kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim’den bizleri, her türlü felaketten, musibetten, salgın hastalıktan korumasını niyaz ediyorum.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Parti-CHP ittifakında deprem! Mansur Şen’i görevden aldılar, ortalık karıştı
Siyaset

İYİ Parti-CHP ittifakında deprem! Mansur Şen’i görevden aldılar, ortalık karıştı

CHP’li Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan, imar anlaşmazlıkları yüzünden İYİ Parti kontenjanından atanan Belediye Başkan Yardımcısı Mansur ..
İncirlik Üssü'ne düştü! İncelemeye alındı
Dünya

İncirlik Üssü'ne düştü! İncelemeye alındı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Üssü'nde düşmüş şekilde bulunan drone, polislerce incelemeye alındı.
Hain Deniz Naki Almanya'da tutuklandı! Sebebi şaşırtmadı
Spor

Hain Deniz Naki Almanya'da tutuklandı! Sebebi şaşırtmadı

Amed Spor'da oynarken ırkçılık bahanesiyle Almanya'da kaçan PKK'lı Deniz Naki, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay