TOKİ’den Arnavurluk'a 522 deprem konutu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Arnavutluk’ta inşa edilecek deprem konutlarının, iki ülke arasında yüzyıllara dayanan dostluk ve kardeşlik hukukunu daha da güçlendireceğini ifade etti. Bakan Kurum, Arnavutluk’un Laç şehrinde depremzedeler için inşa edilecek 522 konut, 37 ticari ünite ve 375 araçlık otoparkın temel atma törenine katıldı.

Yüzyıllara dayanan kardeşlik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da canlı bağlantıyla katıldığı törende konuşan Kurum, Erdoğan’ın Arnavutluk’a karşı özel bir sevgisi olduğunu belirterek, geçen yılki depremden hemen sonra depremzedelerin yaralarını sarmak için talimat verdiğini anımsattı. Bugün dost ve kardeş Arnavutluk’ta inşa edecekleri konut, ticari ünite ve otoparkın temellerini hep birlikte attıklarını dile getiren Kurum, “Yüzyıllara dayanan dostluk ve kardeşlik hukukumuzu, yapacağımız bu yeni yuvalarla daha da güçlendiriyoruz. Yeni yuvalarımız, iş yerlerimiz şimdiden Arnavutluk için, Laç şehrimiz için, depremzede kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Konutlar 8 ay sonra teslim edilecek

Konutların inşa süreçlerini, kurulduğu günden beri 1 milyon konutun inşasını tamamlamış, 4 milyondan fazla insanı ev sahibi yapmış TOKİ’nin yürüteceğini aktaran Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün TOKİ, insani yardım amacıyla Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Endonezya’dan Sri Lanka’ya, Pakistan’dan Somali’ye kadar birçok ülkede binlerce konut, hastane, okul ve kamu hizmet binası inşa etmiş bir kurumdur, gururumuzdur. TOKİ’nin bu anlamda teknik, tecrübe ve uygulama pratiği, Arnavutluk’ta da başarıyla hayata geçirilecektir. İnşallah 8 ay sonra yine bir araya gelecek, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle konutların teslimlerini yine hep birlikte gerçekleştireceğiz.”

“Dostluğun yeni bir nişanesini teşkil edecektir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ tarafından Arnavutluk’ta inşa edilecek konutların, TürkiyeArnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesini teşkil edeceğini belirtti. Toplam 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon euroya mal olacak bu projenin hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Bu konutlar, Türkiye-Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesini teşkil edecektir. İnşallah, en kısa zamanda konutların ilk etabını tamamlayıp, depremde evlerini kaybeden kardeşlerimize teslim etmeye başlayacağız. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden Arnavut kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim’den bizleri, her türlü felaketten, musibetten, salgın hastalıktan korumasını niyaz ediyorum.”