TOKİ Van Erciş kura sonuçları Van Erciş Tekevler TOKİ konut belirleme kura sonuçları
TOKİ kura sonuçları Van Erciş! Van Erciş TOKİ kuraları çekildi. 100 Bin Sosyal Konut kapsamında Van Erciş konut belirleme kurası yapıdı. Van Erciş konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Van Erciş Tekevler TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Van Erciş Tekevler kura sonucu sorgulama.
Van Erciş TOKİ kuraları çekildi. 100 Bin Sosyal Konut kapsamında Van Erciş Tekevler TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Van Erciş Tekevler konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Van Erciş Tekevler TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİVan Erciş kura sonucu sorgulama…
TOKİ Van Erciş Tekevler kura sonuçları 2+1
Taner Arvas
Mehmet Yıldızer
Mustafa Alver
Adem Keleş
Adem Karaboğa
Sami Demir
Gökhan Şimşek
Rabia Gürbüz
Gamze Kömürcü
Resul Aksoy
Gariphan Çiçek
Adile Gümüş
Yılmaz Sarıgül
Emrullah Deircan
Bilal Aktaş
Sudan Aydın
Güleser Karaman
Nuh Deniz
Nihat Tosun
Mehmet Kaya
Ömer Gürbüz
Türkan Çiçek
Pınar Teker TOKİ'den ev kazanan bazı isimler oldu.
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