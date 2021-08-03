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Ekonomi TOKİ Van Erciş kura sonuçları Van Erciş Tekevler TOKİ konut belirleme kura sonuçları
Ekonomi

TOKİ Van Erciş kura sonuçları Van Erciş Tekevler TOKİ konut belirleme kura sonuçları

TOKİ kura sonuçları Van Erciş! Van Erciş TOKİ kuraları çekildi. 100 Bin Sosyal Konut kapsamında Van Erciş konut belirleme kurası yapıdı. Van Erciş konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Van Erciş Tekevler TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Van Erciş Tekevler kura sonucu sorgulama.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 12:32:00 - 2021-08-03 12:38:29
TOKİ Van Erciş kura sonuçları Van Erciş Tekevler TOKİ konut belirleme kura sonuçları

Van Erciş TOKİ kuraları çekildi. 100 Bin Sosyal Konut kapsamında Van Erciş Tekevler TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Van Erciş Tekevler konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Van Erciş Tekevler TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİVan Erciş kura sonucu sorgulama…

TOKİ Van Erciş Tekevler kura sonuçları 2+1

Taner Arvas

Mehmet Yıldızer

Mustafa Alver

Adem Keleş

Adem Karaboğa

Sami Demir

Gökhan Şimşek

Rabia Gürbüz

Gamze Kömürcü

Resul Aksoy

Gariphan Çiçek

Adile Gümüş

Yılmaz Sarıgül

Emrullah Deircan

Bilal Aktaş

Sudan Aydın

Güleser Karaman

Nuh Deniz

Nihat Tosun

Mehmet Kaya

Ömer Gürbüz

Türkan Çiçek

Pınar Teker TOKİ'den ev kazanan bazı isimler oldu.

TOKİ kura sonuçları için tıklayın

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