TOKİ sosyal konut projesi 2022: TOKİ başvuru ücreti ne kadar? TOKİ başvuru ücreti nasıl yatırılır?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri ve E-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 14.09.2022 – 31.10.2022 tarihleri arasında kabul edilecek. Vatandaşların belirtilen tarihler aralığında başvurularını yapmaları gerekiyor.

TOKİ başvuru ücreti, sosyal konut projesine başvuracak olan vatandaşlar tarafından yoğun bir biçimde araştırılıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları belli oldu. Sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 tarihinde başlayıp Ekim'in 31'ine kadar devam edecek. Peki TOKİ başvuru ücreti ne kadar? TOKİ başvuru ücreti nasıl yatırılır? İşte başvuruyla ilgili detaylar

TOKİ başvuru ücreti nasıl ve hangi bankaya yatırılır, sorusu başvuruların başlamasına saatler kala 81 ilde vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesine ilişkin TOKİ şartları açıklandı. Proje kapsamında tüm konut tipleri için 500 lira, iş yerleri için de 2000 lira başvuru bedeli yatırılması gerekecek. Emekli, şehit yakını, gazi, engelli ve gençlere özel kontenjanların ayrıldığı TOKİ başvuru ücreti Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri ile e-Devletten yatırılacak.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

TOKİ sosyal konut projesinde başvuru ücreti 500 lira olacak.

TOKİ başvuru ücreti , konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra "konut belirleme kurası" ile belirlenecek.

Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

"İlk Evim, İlk İş Yerim" olarak belirlenen kampanyaya başvurular, proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak.

Başvurular öncelikle e-Devlet üzerinden yapılacak. Başvuru yapan vatandaşa SMS ile onay mesajı geldiğinde 500 lira olan başvuru ücreti Halkbank ya da Ziraat Bankası aracılığıyla yatırılacak.

Engelli vatandaşlar ise başvuruları direkt Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapacak.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

BAŞVURULAR TC. KİMLİK NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacak. T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,

2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe,

4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma,

6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,

8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar,

19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.

Peki, TOKİ İstanbul konutları nereye hangi ilçelere yapılacak? İstanbul konut projesi detayları ve yapılacağı ilçeler...

TOKİ PROJESİ İSTANBUL'UN HANGİ İLÇELERİNDE YAPILACAK?

98 İSTANBUL "İSTANBUL İLİ AVRUPA YAKASI (ARNAVUTKÖY-BAŞAKŞEHİR-ESENLER) 28340 /250000 SOSYAL KONUT PROJESİ " 28.340 HALK BANKASI

99 İSTANBUL İSTANBUL İLİ ÇATALCA İLÇESİ 540/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 540 HALK BANKASI

100 İSTANBUL İSTANBUL İLİ SİLİVRİ İLÇESİ(SELİMPAŞA) 200/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 HALK BANKASI

101 İSTANBUL "İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 20920/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ " 20.920 HALK BANKASI

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? UCUZ ARSA SATIŞI VE SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞLIYOR

TOKİ sosyal konut başvuru ve şartları belli oldu. Buna göre TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara;

Proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı,

Kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan,

Daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

TOKİ sosyal konut projesine başvurular için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

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