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Ekonomi TOKİ Siirt Kars kura sonuçları CANLI İZLE
Ekonomi

TOKİ Siirt Kars kura sonuçları CANLI İZLE

250 bin sosyal konu projesi başvuruları 14 Eylül'de alınmaya başladı. Başvuru işlemi 31 Ekim'de sona erdi. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte kura heyecanı başladı. Belirlenen kura takviminin ardından bu kez sonuçlar araştırılmaya başlandı. Peki, TOKİ Siirt Kars kuraları çekildi mi?

Yeniakit Publisher
2022-11-08 09:18:00 -
TOKİ Siirt Kars kura sonuçları CANLI İZLE

Tarihin en büyük sosyal konut projesi İlk Evim için 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında başvurular alındı. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte TOKİ kura takvimi açıklandı. Başvuru yapalar ise sonuçların açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla beklemeye başladı.

TOKİ Siirt Kars kura sonuçları CANLI İZLE

8 Kasım Salı günü Siirt ve Kars projesi kura çekimleri gerçekleşecek. Kura çekimi saat 09.00’da başladı. Kura çekilişini toki.tv web sitesinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Kura çekimi sonunda kazananların bilgileri e-Devlet sisteminden paylaşılacak. e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra “Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" sayfasından sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Ayrıca gün içerisinde TOKİ telefonunuza SMS göndererek konuyla ilgili sizi bilgilendirecektir.

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