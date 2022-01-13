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Ekonomi TOKİ Sarıçam kura sonuçları Adana Sarıçam TOKİ kura sonuçları isim listesi
Ekonomi

TOKİ Sarıçam kura sonuçları Adana Sarıçam TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Sarıçam kura çekiliş sonuçları isim listesi! TOKİ kazananların isimleri! TOKİ kura sonuçları! TOKİ, binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ birbirinden güzel konutlar yaparak uygun fiyatlarla vatandaşın hizmetine sunuyor. TOKİ Adana Sarıçam 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Sarıçam kura çekiliş sonuçları isim listesi

Yeniakit Publisher
2022-01-13 11:05:00 - 2022-01-13 11:20:22
TOKİ Sarıçam kura sonuçları Adana Sarıçam TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Adana Sarıçam Buruk Mahallesi 2+1 kura sonuçları! TOKİ Adana Sarıçam TOKİ kura sonuçları isim listesi son dakika belli oldu. Yatay konut projesi kapsamında Adana Sarıçam konut kurası gerçekleştirildi. Sarıçam TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Sarıçam kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Sarıçam kura sonucu sorgulama listesi. İşte Adana Buruk TOKİ kura sonuçları...

Sarıçam TOKİ kura sonuçları isim listesi

Bengi Tuncer

Şengil Yılmaz

Filiz Yıldırım

Salih Oğuzhan

Bilal Akbulut

Emine Akyüzlü

Hasan Şahin

Mustafa Gökçe

Burak Ulu

Emine Gürpınar

Emine Yüce

Hasan Aslan

Halil İŞler

Ahmet Saim Gevrek

TOKİ Sarıçam Buruk 2+1 engelli diğer kategorisi

Halil Kızılada

Mustafa Sezgin öldün

Müslüm Özge

Burak Budak

Yusuf kenan Kayaalp

Ceylan Doğan

Bekir Pekmezci

Ebubekir Arısoy

Ömer Saygılı

Melahat Mutluay

Leyla Gürel

Mehmet Güngördü

Mikail Karakaya

Ömürü Görgün

Metin Mutlu

Nail Biray

Funda Gün

Hüseyiin Dayan

TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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