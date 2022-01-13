TOKİ Sarıçam kura sonuçları Adana Sarıçam TOKİ kura sonuçları isim listesi
TOKİ Sarıçam kura çekiliş sonuçları isim listesi! TOKİ kazananların isimleri! TOKİ kura sonuçları! TOKİ, binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ birbirinden güzel konutlar yaparak uygun fiyatlarla vatandaşın hizmetine sunuyor. TOKİ Adana Sarıçam 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Sarıçam kura çekiliş sonuçları isim listesi
TOKİ Adana Sarıçam Buruk Mahallesi 2+1 kura sonuçları! TOKİ Adana Sarıçam TOKİ kura sonuçları isim listesi son dakika belli oldu. Yatay konut projesi kapsamında Adana Sarıçam konut kurası gerçekleştirildi. Sarıçam TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Sarıçam kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Sarıçam kura sonucu sorgulama listesi. İşte Adana Buruk TOKİ kura sonuçları...
Sarıçam TOKİ kura sonuçları isim listesi
Bengi Tuncer
Şengil Yılmaz
Filiz Yıldırım
Salih Oğuzhan
Bilal Akbulut
Emine Akyüzlü
Hasan Şahin
Mustafa Gökçe
Burak Ulu
Emine Gürpınar
Emine Yüce
Hasan Aslan
Halil İŞler
Ahmet Saim Gevrek
TOKİ Sarıçam Buruk 2+1 engelli diğer kategorisi
Halil Kızılada
Mustafa Sezgin öldün
Müslüm Özge
Burak Budak
Yusuf kenan Kayaalp
Ceylan Doğan
Bekir Pekmezci
Ebubekir Arısoy
Ömer Saygılı
Melahat Mutluay
Leyla Gürel
Mehmet Güngördü
Mikail Karakaya
Ömürü Görgün
Metin Mutlu
Nail Biray
Funda Gün
Hüseyiin Dayan
TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın