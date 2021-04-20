TOKİ peşin ödeme indirim kampanyası başvurusu ne zaman?

TOKİ borcunu kapatan vatandaşlara yüzde 20 indirim sağlanacağını duyurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik indirim kampanyasını başlatma karar aldı.

TOKİ konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemelerine devam edenlere müjdeli haber geldi. Daha önceki yıllarda da düzenlenen kampanya kapsamında borcunu peşin ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen vatandaşlara yüzde 20 indirim sağlanacak.

Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler ise indirim kampanyasından faydalanamayacak. Bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da indirimden faydalanabilecek. Dolayısıyla borcun tamamını kapatamayacak olanlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak suretiyle yaptıkları peşin ödeme üzerinden yüzde 20 indirim kampanyasından yararlanabilecek.

TOKİ indirim kampanyası için son gün ne zaman?

Söz konusu kampanyadan yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 28 Mayıs olarak netleşti. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirimden faydalanılamayacak.

Kampanya şartlarına göre, indirim kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekmektedir.