TOKİ örnek alınacak bir kurum

Mehmet Safa CANAT Hasan CANAT İSTANBUL

Kırıklar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kırık, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bir aile şirketi olduklarını kaydeden Kırık, “Ben, üçüncü kuşak Yönetim Kurulu Başkanıyım. Kırıklar İnşaat olarak İstanbul başta olmak üzere Konya, Erzurum, Tekirdağ gibi Türkiye’nin çeşitli illerinde TOKİ, YİKOB, İSKİ ve il belediyelerinin idaresinde okul, yurt, hastane, sağlık ocakları gibi hizmet binaları inşa ettik. Bunun dışında kentsel dönüşüm projeleri ve İstanbul’un muhtelif bölgelerinde özel konut projelerimiz bulunmaktadır. Genellikle üstyapı projelerinde görev alan bir firmayız” dedi.

Zemine göre inşaat ruhsatı verilmeli

Son yaşanan depremlere de değinen Kırık, “En büyük sorun yapılaşmanın tarım arazisi üzerine kurulmasıdır. Zemin taşıma gücünün düşük olduğu arazilerde gerekli zemin iyileştirilmeleri yapılmadan bu alanlara ruhsat verilmemesi ve inşaat yapım onayının çıkmaması gerekir. Zemin etütlerinde sondajlar yapılırken teknik donanıma sahip olan bir ekibin çalışması gerekir” diye konuştu.

Kırık, TOKİ’nin disiplinli bir kurum olduğunu vurguladı. Ümit Kırık, “TOKİ’nin başarısı sadece zeminden kaynaklı değildir. Zemin etüt çalışması yapıldıktan sonra buna uygun hesaplanan statik projenin uzman ekipler tarafından yürütülmesidir. Sahada yapılan proje uygulamasında ciddi bir denetim vardır. TOKİ bünyesinde çalışan uzmanlar, müşavir firma denetleyicileri ve yüklenici firma mühendisleri kontrolünde disiplinli bir çalışma sonucu başarı yakalanmaktadır. TOKİ eğer projede bir uyumsuzluk tespit ederse, yapım esnasında uzman ekipleri tarafından müdahale etme konusunda çok deneyimlidir. TOKİ sadece bina yapan bir kurum değil, aynı zamanda saha elemanını da yetiştiren bir kurumdur” şeklinde konuştu.



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Deprem konutları kısa sürede bitirilebilir

TOKİ’nin deprem illerinde inşa edeceği konutlardan da bahseden Kırık, “TOKİ mevcut personeli ve uzman kadrosuyla birlikte çok güçlü bir kurum olduğundan dolayı ve günümüz inşaat teknolojisinin Türkiye’de gelişimini göz önüne alırsak afet illerinde yıkılan yapıların 1 yıl içerisinde inşaatlarının tamamlanması olağandır. TOKİ denetim ve kontrol kabiliyeti açısından çok gelişmiş bir kurumdur. Bu başarı örnek alınabilir” görüşlerini dile getirdi. Depremlerden sonra inşa edilecek binalara çok dikkat edilmesi uyarısında bulunan Kırık’tan ayrıca “1999 depremi olduğundan bu yana hala görüyorum ki kimse yaşananlardan ders çıkarmamış. Toplumun geneline yaymamak lazım ama kentsel dönüşüm projelerinde de sık sık karşılaştığımız ‘1 cana nazaran 1 metrekare daha değerli’ bakışıyla hareket ediliyor. Binaların da yaşam başlamasından itibaren ilk 5 yıl içerisinde kurum ve kuruluşlar tarafından periyodik olarak denetimi yapılmalı, raporlanmalı ve kayıt altına alınmalıdır. Binaların yıllık bakımları ve kontrolleri gerçekleştirilmelidir. Bunun dışında sahada tespit edilen riskli binaların kentsel dönüşüm projeleri kapsamında değerlendirilmesi yaygınlaştırılmalıdır. Kentsel dönüşüm yapan firmalar devletin kontrolü ve denetimi altında olmalıdır” çağrıları geldi.

Ömrü uzmanlar belirlesin

Her binanın bir ömrü olması gerektiğini söyleyen Kırık, “Burada ana elemanları olan betonun ve demirin ömrünü bilebiliriz. Bundan dolayı bina ömrüyle ilgili fikir sahibi olabiliriz. Bina yapım esnasında kullanılan betonun uygun şartlar altında mukavemetini kaybetmeden dökülmesi, kullanılan demirin projeye uygunluğu ve doğru işçiliği binanın örünü etkiler. Uzman ekiplerin kontrol ve denetiminde uygun statik sonuçlara göre bina yapımı gerçekleştirilmelidir” diyerek sözlerini tamamladı.