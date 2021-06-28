TOKİ Nevşehir Kozaklı kura sonuçları Nevşehir Kozaklı TOKİ konut belirleme kura sonuçları
Nevşehir Kozaklı TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye'' kapsamında Nevşehir Kozaklı TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Nevşehir Kozaklı konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Nevşehir Kozaklı TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Nevşehir Kozaklı kura sonucu sorgulama…
Nevşehir Kozaklı TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye'' kapsamında Nevşehir Kozaklı TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Nevşehir Kozaklı konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Nevşehir Kozaklı TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Nevşehir Kozaklı kura sonucu sorgulama…
TOKİ Nevşehir Kozaklı kura sonuçları
Doğan Yılmaz
Hasan Yıldırım
Ayşe Yıldırım
Ramazan Gürbüz
Hörmet Yılmaz
İlhan Tatlı
Şahin Karaöz
ümmü Gülsüm Yıldız
Hilmi Çöl
Şükrü Deliktaş
Cihan Ünal
Mustafa Toprak
Havva Yılmaz
İsmet Adiloğlu
Mehmet Çelik
Mehmet Karayatak
Hasan Ünal
Murat Başaran
Ahmet Çınar
Osman Yalçın TOKİ'den konut hak sahibi olan vatandaşlardan bazılarıdır.
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