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Ekonomi TOKİ Nevşehir Kozaklı kura sonuçları Nevşehir Kozaklı TOKİ konut belirleme kura sonuçları
Ekonomi

TOKİ Nevşehir Kozaklı kura sonuçları Nevşehir Kozaklı TOKİ konut belirleme kura sonuçları

Nevşehir Kozaklı TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye'' kapsamında Nevşehir Kozaklı TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Nevşehir Kozaklı konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Nevşehir Kozaklı TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Nevşehir Kozaklı kura sonucu sorgulama…

Yeniakit Publisher
2021-06-28 11:17:00 - 2021-06-28 11:18:34
TOKİ Nevşehir Kozaklı kura sonuçları Nevşehir Kozaklı TOKİ konut belirleme kura sonuçları

Nevşehir Kozaklı TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye'' kapsamında Nevşehir Kozaklı TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Nevşehir Kozaklı konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Nevşehir Kozaklı TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Nevşehir Kozaklı kura sonucu sorgulama…

TOKİ Nevşehir Kozaklı kura sonuçları

Doğan Yılmaz

Hasan Yıldırım

Ayşe Yıldırım

Ramazan Gürbüz

Hörmet Yılmaz

İlhan Tatlı

Şahin Karaöz

ümmü Gülsüm Yıldız

Hilmi Çöl

Şükrü Deliktaş

Cihan Ünal

Mustafa Toprak

Havva Yılmaz

İsmet Adiloğlu

Mehmet Çelik

Mehmet Karayatak

Hasan Ünal

Murat Başaran

Ahmet Çınar

Osman Yalçın TOKİ'den konut hak sahibi olan vatandaşlardan bazılarıdır. 

TOKİ kura sonuçları için tıklayın

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