Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 31 ilde 133 konut ile 21 ilde 107 iş yerini “Açık Artırma Yöntemi” ile satışa çıkardığını duyurdu. Konutlar arasında 69 bin liradan açık artırmaya girecek olanlar bulunuyor. Peki, TOKİ müzayedesi en zaman olacak? İşte, detaylar…

TOKİ müzayedesi ne zaman?

Açık artırma 17 Aralık 2020 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Açık arttırma, konutlar için saat 11.00’da yapılacak. Saat 15.00’da ise iş yerleri için açık artırma olacak. Açık artırmalar Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda yapılacak. Ayrıca internet adresinden teklif edilebilecek.