Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin başvuruları alınmaya devam ediyor. 250 bin sosyal konut projesinin başvuruları 31 Ekim'de sona erecek. 1 milyon arsa+işyeri projesi başvuru işlemleri ise 7 Kasım'da tamamlanacak. Başvuru yapanlar ya da yapacak olanlar ise kuraların ne zaman çekileceğini araştırmaya başladı. Peki, TOKİ kura takvimi belli oldu mu?

TOKİ kuraları ne zaman çekiliyor? Bu ay TOKİ kuraları çekilecek mi?

Milyonlar TOKİ kuralarının çekileceği tarihi araştırmaya başladı. Kuraların çekileceği tarihle ilgili açıklama geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, "31 Ekim'de başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, sonrasındaki ilk hafta kura çekimiyle hak sahipleri belirlenmeye başlayacak. İlk etapta kuralar 250 bin konut için çekilecek” ifadelerini kullandı.

Kura çekimleri kademeli olarak gerçekleştirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada kura çekimlerinin 2023 yılının mart ayında tamamlanacağını belirtmişti.