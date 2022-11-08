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Ekonomi TOKİ kurada çıkmayan başvuru ücretini alacak mı ne zaman 2022?
Ekonomi

TOKİ kurada çıkmayan başvuru ücretini alacak mı ne zaman 2022?

TOKİ 250 bin sosyal konut kuraları illere göre belirlenen bir takvimle çekilmeye başlandı. Kurada ismi çıkmayanlar ise başvuru ücretlerini geri alıp alamayacaklarını araştırmaya başladı. Peki, TOKİ ücretleri iade ediyor mu?

Yeniakit Publisher
2022-11-08 09:36:00 -
TOKİ kurada çıkmayan başvuru ücretini alacak mı ne zaman 2022?

TOKİ İlk Evim projesi başvuru işlemleri 31 Ekim’de sona erdi. Başvuru yapanlar ise gözlerini kura takvimine çevirdi. Kurada ismi çıkmayanlar ise başvuru ücretlerinin yanıp yanmadığını araştırıyor. Peki, TOKİ kurada çıkmayanlar paralarını ne zaman alabilir?

TOKİ kurada çıkmayan başvuru ücretini alacak mı ne zaman 2022?

Başvuru yapan herkesin başvurusu kabul edilmedi. Başvurusu kabul edilmeyenlerin ücretleri kuradan önce iade edildi. Kura çekiminde çıkmayanlar ise kuradan 5 iş günü sonra ücretlerini alabilecek. Başvuru yaptığınız bankanın şubesinden ya da ATM'den ücretinizi alabilirsiniz. Online başvuruda ise ödeme yaptığınız hesaba ücret yatırılacak.

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