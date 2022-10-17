Toki İlk Evim projesi başvuruları 31 Ekim’de sona erecek. 1 milyon arsa ve işyeri projesi başvuruları ise 7 Kasım’da tamamlanacak. Başvuru yapanlar ve yapmayı planlayanlar kuraların ne zaman çekileceğini araştırıyor. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilir?

TOKİ kura tarihleri belli oldu mu? TOKİ kuraları nasıl çekilecek?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TRT Haber'de açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, “Mart 2023’e kadar kuralar çekilecek. Noter huzurunda, adaletli bir şekilde yapılacak. Dileyenler yerinde görecek, dileyenler de canlı yayından takip edebilecek. İlk gün ya da son gün başvuran arasında bir fark olmayacak. Kura sonrasında da gerekli işlemler gerçekleştirilecek. Sosyal konut projesinde inşaatları 2 yılda tamamlamayı hedefliyoruz. Depremle mücadelede de önemli bir adım olacak bu bizim için” dedi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kura takviminin kasım ayının ikinci haftasıyla birlikte başlayacağını duyurmuştu.

Yeni projelerle ilgili olarak Kurum, "Şehirlerimizdeki mülkiyet problemlerine ilişkin projeler yapıyoruz. Büyük müjdelerimiz var onları da inşallah ayın 28’inde Cumhurbaşkanımız milletimize açıklayacak" diye konuştu.