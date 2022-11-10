Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı yaşanıyor. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ kura takvimi | TOKİ İstanbul Ankara İzmir kura takvimi belli oldu mu?

TOKİ sosyal konut projesi başvuruları 14 Eylül-31 Ekim tarihlerinde alındı. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte 7 Kasım’da kuralar çekilmeye başlandı.

11 Kasım Cuma

Mardin 596 Konut

Van 1.670 konut

12 Kasım Cumartesi

Van 1.13 Konut

15 Kasım Salı

Hakkari 804 konut

16 Kasım Çarşamba

Bitlis 1.250 konut

13-14-15-16 Kasım

Şanlıurfa 7 bin 100 konut için kura çekilişi yapılacak.

TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ konutlarının teslim tarihine ilişkin bilgi verdi. Bakan Kurum, "Bu yıl sonuna kadar, 60 bin konutumuzu tamamlayacağız. Ailelerimiz 2023’e yeni yuvalarında girecek. İlk Evim İlk İşyerim Kampanyasına 8 milyonu aşan vatandaşımız başvuru yaptı. 5 milyon 135 bin başvuru ise kuraya katılmaya hak kazandı. 2 milyon 30 bin başvuru sayısıyla gençler, 505 binini emekli, 256 binini engelli, 6 bin 493’ünü şehitler ailelerimiz ve gazilerimiz yaptılar.