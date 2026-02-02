  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump’tan Küba’ya ‘petrol’ ambargosu: Gasp ettiği petrolü ‘lütuf’ diye sunuyor Antalya'daki kaza halen gündemdeyken... Hakkari'de felaketin eşiğinden dönüldü! Mestan’ın ciddiyetsizliğini konuşalım, ama ya Murat Ongun’u? Küresel çetenin "pandemi" ve "beyin kontrolü" planı deşifre oldu! 2017’de pandeminin simülasyonu tartışılmış Armağan Çağlayan bile isyan etti! Camiye saygısızlık yapan Gülben Ergen'e sert eleştiri ABD’li şirket Artvin’de maden buldu! İslam kız çocuğunu mezardan kurtardı, Batı çukura fırlattı! Epstein dosyasında donduran diyalog: Ünlü tanıtımcıdan "Sana bebek getireyim mi?" teklifi! Epstein skandalı Lord Mandelson’ı vurdu! İngiltere bu istifayla sarsıldı İstanbul'da okullar tatil mi? Gözler valiliğin açıklamasına çevrildi
Ekonomi TOKİ kura takvimi açıklandı mı? 2-6 Şubat TOKİ kura takvimi
Ekonomi

TOKİ kura takvimi açıklandı mı? 2-6 Şubat TOKİ kura takvimi

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TOKİ kura takvimi açıklandı mı? 2-6 Şubat TOKİ kura takvimi

500 bin sosyal konut projesinde kura süreci hız kesmeden devam ederken gözler bu hafta yapılacak TOKİ kura çekimlerine çevrildi. Peki, 2-6 Şubat tarihleri arasında hangi illerde kura çekilecek?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ve kamuoyunda Yüzyılın Konut Projesi olarak bilinen 500 bin sosyal konut hamlesinde kura heyecanı sürüyor. 29 Aralık 2025’te başlayan kura sürecinde beş hafta geride kalırken, şimdi gözler şubat ayının ilk haftasına çevrildi. Vatandaşlar, yeni haftada hangi illerde kura çekileceğini ve kaç konutun hak sahiplerinin belirleneceğini merak ediyor.

 

TOKİ kuraları hangi illerde çekildi?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen kura çekimlerinde, 29 Aralık 2025 ile 31 Ocak 2026 tarihleri arasında önemli bir aşama geride bırakıldı. Bu süreçte Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir ve Bartın’da kuralar çekildi.

 

Bu çekilişlerle birlikte 41 ilde toplam 144 bin 258 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

 

Bakan Kurum duyurdu

Murat Kurum, sosyal medya hesabından 2–8 Şubat haftasına ilişkin kura programını duyurdu. Kurum paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“11 ilimizde 455 bin yuva tamam, şimdi ‘Yüzyılın Konut Projesi’ ile 500 bin sosyal konut için çalışıyoruz. ‘Ev Sahibi Türkiye’ diyerek 41 ilde kuralarımızı çektik, 144 bin 258 anahtarın sahibi vatandaşımızı belirledik. Yeni haftada 10 ilimiz için kura heyecanımız başlıyor.”

 

Osmaniye kura çekimi anma töreninde yapılacak

Osmaniye için yapılacak kura çekimi, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş depremlerinin üçüncü yılında düzenlenecek anma töreninde gerçekleştirilecek. Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla Türkiye’min Gücüne Bak temasıyla yapılacak. Anma programında deprem şehitleri Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anılacak.

 

2-8 Şubat TOKİ kura takvimi

2 Şubat Pazartesi günü Elazığ’da 3 bin 825

3 Şubat Salı günü Kayseri’de 7 bin 562, Zonguldak’ta 1 bin 872

4 Şubat Çarşamba günü Kırşehir’de 1 bin 633, Düzce’de 2 bin 470

5 Şubat Perşembe günü Kahramanmaraş’ta 8 bin 195, Afyonkarahisar’da 4 bin 370

6 Şubat Cuma günü Osmaniye’de 2 bin 990

7 Şubat Cumartesi günü Yalova’da 1 bin 805, Kırıkkale’de 1 bin 736 konut için kura çekimi yapılacak.

Bu takvim doğrultusunda, 2–8 Şubat haftasında toplam 36 bin 458 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

Antalya TOKİ sonuçları ekranı 2026
Antalya TOKİ sonuçları ekranı 2026

Ekonomi

Antalya TOKİ sonuçları ekranı 2026

Bingöl’de ev sahibi olma hayali gerçek oldu! TOKİ kuraları çekildi, işte şanslı isimler
Bingöl’de ev sahibi olma hayali gerçek oldu! TOKİ kuraları çekildi, işte şanslı isimler

Konut Projeleri

Bingöl’de ev sahibi olma hayali gerçek oldu! TOKİ kuraları çekildi, işte şanslı isimler

TOKİ İstanbul kiralık ev başvuruları ne zaman?
TOKİ İstanbul kiralık ev başvuruları ne zaman?

Ekonomi

TOKİ İstanbul kiralık ev başvuruları ne zaman?

TOKİ başvuru parası iadesi: Nasıl yapılır ve nereden alınır?
TOKİ başvuru parası iadesi: Nasıl yapılır ve nereden alınır?

Ekonomi

TOKİ başvuru parası iadesi: Nasıl yapılır ve nereden alınır?

TOKİ 26 Ocak kura çekimi hangi il saat kaçta? TOKİ kuraları ne zaman?
TOKİ 26 Ocak kura çekimi hangi il saat kaçta? TOKİ kuraları ne zaman?

Ekonomi

TOKİ 26 Ocak kura çekimi hangi il saat kaçta? TOKİ kuraları ne zaman?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23