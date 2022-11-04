TOKİ kura çekimi sonuçları e-devlet: TOKİ başvuru e-devlet 2022 ne zaman? TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ 250 bin Sosyal konutta kura çekim tarihleri açıklanan iller…

TOKİ sosyal konut başvurularının sona ermesinin ardından başvuru yapan milyonlarca kişi TOKİ kura tarihini bekliyor. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 evler için kuralar ayrı mı yapılacak?

Kura sonuçları heyecanla beklenen TOKİ 250 bin sosyal konut projesine, emeklisinden gencine, engellisinden şehit ve gazi yakınına kadar 8 milyondan fazla vatandaş başvurdu. En çok başvuru sayısı 2 milyon 30 bin 277 kişi ile gençler olurken, toplam 2 milyon 30 bin 277 kişinin başvurusu geçerli sayıldı. Şimdi de tüm gözler başvurusu geçerli olanların kura çekimlerini ne zaman yapacağına çevrildi.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak "Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.” demişti. Bulut, projeler belli olduktan ve temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacağını, başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekileceğini açıklamıştı.

TOKİ başvuruları 31 Ekim itibariyle sona erdi.

Kura çekimlerinin 31 Ekim’den sonraki yani Kasım ayının ilk haftasında başlaması bekleniyordu ve sevindiren haber TOKİ’den geldi.

BAZI İLLERİN KURA ÇEKİM TARİHLERİ BELLİ OLDU

Finans 7'nin haberine göre; TOKİ resmi internet adresi üzerinden ""İlk Evim" projesinde e-Devlet ve bankalar üzerinden resmî müracaat süresi tamamlandı. 1,5 ayda 8 milyon başvuru yapıldı, geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324'e ulaştı! Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz, söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz!" başlığı ile TOKİ kura çekim tarihi belli olan illeri açıkladı.

TOKİ KONUT BELİRLEME KURASI NE ZAMAN?

Konutların, adet, brüt m², net m² ve fiyat bilgileri projenin ihalesi yapıldıktan sonra kesinlik kazanacaktır. Projelerin ihalesi yapılıp, bağımsız bölüm listesi ve şerefiyeli satış fiyatları belirlendikten sonra İdarece tespit edilen tarihte, asil hak sahipleri için "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.

2 yıl içerisinde teslim edilmesi planlanan TOKİ sosyal konutta bazı illerin kura tarihleri belli oldu. O iller

KURA ÇEKİM TARİHİ BELLİ OLAN İLLER

ARDAHAN MERKEZ 100/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ Yapılacak Konut Sayısı: 100 Kura Tarihi: 07.11.2022

KARS SARIKAMIŞ 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ Yapılacak Konut Sayısı: 200

KARS MERKEZ 600 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ Yapılacak Konut Sayısı: 600

SİİRT MERKEZ 629 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ Yapılacak Konut Sayısı: 629

BATMAN MERKEZ 1.030 / 250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ Yapılacak Konut Sayısı: 1.030

ŞIRNAK MERKEZ 1.100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ Yapılacak Konut Sayısı: 1.100

Diğer illerin kura çekim tarihleri belli değil.

TOKİ kura çekimi sonuçları e-devlet sorgulama ekranı için TIKLAYINIZ

TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) T.C. Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını doldurmuş olmak.

3) Başvuru başlangıç tarihi olan 10 Ekim 2022 tarihinden önce Projenin bulunduğu Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya aşağıda belirtildiği gibi ilgili nüfusa kayıtlı olma

3.1.Tahsis edilecek arsanınBüyükşehir Belediyesinin Merkez ilçesinde olması halinde:

Büyükşehir Belediyesinin Merkez ilçesinin herhangi birinde ikamet edenler veya aynı Belediyenin herhangi bir Merkez ilçesi nüfusuna kayıtlı olanlar, o Belediyenin Merkez ilçesindeki herhangi bir projeye müracaat edilebilir.

(Örnek; Ankara/Sincan ilçesindeki projeye; Ankara tüm merkez ilçelerinde ikamet eden veya Ankara tüm merkez ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar başvuru yapabilir)

3.2. Tahsis edilecek arsanın Büyükşehir Belediyesinin Merkez olmayan ilçesinde bulunması halinde:

3.2.1. Büyükşehir Belediyesinin Merkez olmayan, Projenin yer aldığı ilçesinde ikamet edenler ve nüfusları da bu ilçede kayıtlı olanlar, sadece bu ilçede yer alan projeye müracaat edilebilir.

(Örnek; Ankara/Nallıhan ilçesindeki projeye; Nallıhan ilçesinde ikamet eden ve Nallıhan ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar başvuru yapabilir)

3.2.2. Büyükşehir Belediyesinin Merkez olmayan ilçelerindeki projesine o ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar o ilçede ikamet etmeseler dahi müracaat edebilir.

(Örnek; Ankara/Nallıhan ilçesindeki projeye; Sincan ilçesinde ikamet eden ancak Nallıhan ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar da başvuru yapabilir)

** İstanbul il sınırları içerisinde ikamet edenler veya İstanbul İl Nüfusuna kayıtlı olanlar için yukarıda 3.1 ve 3.2 maddelerinde yer verilen şartlar aranmayacak olup; İstanbul il sınırları içerisinde ikamet etmesi veya İstanbul İl Nüfusuna kayıtlı olması halinde bu vatandaşlarımız İstanbul'daki herhangi bir arsa tahsis projesine başvuru yapabilirler.

3.3. Tahsis edilecek arsanın Büyükşehir Belediyesi olmayan il veya o ilin ilçelerinde bulunması halinde:

3.3.1. Büyükşehir Belediyesi olmayan illerde; o İlin merkez Belediye sınırları içerisinde ikamet eden veya İl Merkez nüfusuna kayıtlı olanlar, o İl Merkezinde yer alan projelere başvuru yapabilir.

(Örneğin; Ardahan il Merkezindeki projeye, Ardahan il merkezinde ikamet eden veya Ardahan il Merkez nüfusuna kayıtlı olanlar müracaat edebilir.)

3.3.2. Büyükşehir Belediyesi olmayan illerin ilçelerinde; projenin bulunduğu İlçe sınırları içerisinde ikamet eden ve ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olanlar başvuru yapabilir.

(Örneğin; Göle ilçesindeki projeye; Göle'de ikamet eden veya Göle nüfusuna kayıtlı olan veya Ardahan il nüfusuna kayıtlı olanlar başvuru yapabilir.)

TOKİ'DE İLK KONUTLAR HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

TOKİ ilk konutlar için temel 25 Ekim'de atıldı. İşte ilk konutların yapılacağı iller:

Ankara

Afyon

Amasya

Aydın

Bolu

Diyarbakır

Elazığ

Erzurum

Kahramanmaraş

Kırşehir

Konya

Manisa

Muğla

Tunceli

Uşak

Yozgat

Zonguldak