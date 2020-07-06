TOKİ Konya Beyşehir sonuçları
6 Temmuz TOKİ kura sonuçları | 100 Bin Sosyal Konut Projesi kuralarının çekimleri devam ediyor. Konya Beyşehir Küçükavşar TOKİ başvurusunda bulunanlar son durumu, kuraların çekilip çekilmediğini araştırıyor. İşte, Konya TOKİ sonuçları.
TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 15 Ocak'ta sona erdi. Başvuruların ardından kura çekimleri başladı. TOKİ kuralarına koronavirüs salgını sebebiyle mart ayında ara verildi. Kuralar nisan ayının son haftası yeniden çekilmeye başlandı. Kuralar illere göre belirlenen bir takvimle çekiliyor. Başvuru sahipleri kura çekimlerine alınmıyor. Kuralar internetten canlı olarak yayınlanıyor. Peki, Konya TOKİ kuraları çekildi mi?
TOKİ Konya Beyşehir sonuçları
Konya Beyşehir Küçükavşar TOKİ projesine başvuru yapanlar kuraların çekilip çekilmediğini araştırıyor. TOKİ Konya kuraları 6 Temmuz 2020 saat 14.00’te gerçekleşti. Kura sonuçlarını internetten sorgulayabilirsiniz.
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