  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

TOKİ Konya Beyşehir sonuçları

6 Temmuz TOKİ kura sonuçları | 100 Bin Sosyal Konut Projesi kuralarının çekimleri devam ediyor. Konya Beyşehir Küçükavşar TOKİ başvurusunda bulunanlar son durumu, kuraların çekilip çekilmediğini araştırıyor. İşte, Konya TOKİ sonuçları.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 17:35:00 -
TOKİ Konya Beyşehir sonuçları

TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 15 Ocak'ta sona erdi. Başvuruların ardından kura çekimleri başladı. TOKİ kuralarına koronavirüs salgını sebebiyle mart ayında ara verildi. Kuralar nisan ayının son haftası yeniden çekilmeye başlandı. Kuralar illere göre belirlenen bir takvimle çekiliyor. Başvuru sahipleri kura çekimlerine alınmıyor. Kuralar internetten canlı olarak yayınlanıyor. Peki, Konya TOKİ kuraları çekildi mi?

TOKİ Konya Beyşehir sonuçları

Konya Beyşehir Küçükavşar TOKİ projesine başvuru yapanlar kuraların çekilip çekilmediğini araştırıyor. TOKİ Konya kuraları 6 Temmuz 2020 saat 14.00’te gerçekleşti. Kura sonuçlarını internetten sorgulayabilirsiniz.

TOKİ KONYA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ kura çekimi canlı izle | TOKİ kuraları nasıl izlenir?
TOKİ kura çekimi canlı izle | TOKİ kuraları nasıl izlenir?

Ekonomi

TOKİ kura çekimi canlı izle | TOKİ kuraları nasıl izlenir?

TOKİ para iadeleri ne zaman verilir? | TOKİ kurada ismi çıkmayan parasını ne zaman alır?
TOKİ para iadeleri ne zaman verilir? | TOKİ kurada ismi çıkmayan parasını ne zaman alır?

Ekonomi

TOKİ para iadeleri ne zaman verilir? | TOKİ kurada ismi çıkmayan parasını ne zaman alır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı