TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?
TOKİ konutları teslim tarihi, TOKİ’den almaya hak kazananlarca merak ediliyor. TOKİ, Türkiye’nin farklı bölgelerinde her bütçeye uygun fiyata konut satışını gerçekleştiriyor. TOKİ’den ev sahibi olmak isteyenler ise TOKİ konut teslim tarihlerini sorguluyor. Peki TOKİ Amasya konutları ne zaman teslim edilecek?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından “Amasya İli, Merkez İlçe, Ziyaret Beldesi 2.Etap 356 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi Ve 1 Adet Cami İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi” Toplu Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen konutların teslim işlemlerine 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren başlanacaktır.
TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?
TOKİ konutunuzu teslim almak üzere de aynı gün “Koltek Müşavirlik A.Ş.”nin Amasya, Ziyaret 2.Etap Toplu Konut Projesi konutları şantiyesinde, hazır bulunmanız gerekmektedir.
3065 sayılı KDV kanunu gereğince, teslim işlemi nedeniyle doğacak Katma Değer Vergisi tutarı nakit olarak ödenecektir. KDV tutarları, konut teslim programında belirtilen günde konut alıcıları tarafından Bankaya yatırılacaktır. TOKİ konut tesliminde getirilmesi gereken belgeler aşağıda yer almaktadır.
1) Kimlik belgesi, (Nüfus Cüzdanı)
2) Konut vekâleten teslim alınacak ise vekâletnamenin aslı ve fotokopisi
3) KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura
Projede yer alan “Teslimden Sonra Taksit Ödemesi Başlayacak” konutların ilk taksit ödemesi, fiilen teslim alındığı tarihe bakılmaksızın Haziran 2021 tarihi itibarıyla başlayacaktır. İlk dönemsel artışları ise Temmuz 2021 tarihinde yapılacaktır.
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