  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TOKİ konut projesi: İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne başvurular için yarın son gün!
Ekonomi

TOKİ konut projesi: İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne başvurular için yarın son gün!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'İlk Evim İlk İş Yerim Projesi' başvurularının yarın sona ereceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 14:03:00 - 2022-10-30 14:09:59
TOKİ konut projesi: İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne başvurular için yarın son gün!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi için başvurular yarın sona erecek. Projeye başvurular yarın mesai bitimine kadar bankalar aracılığıyla yapabilecek.

"İlk Evim Arsa" projesi için başvurular ise 7 Kasım'da sona erecek.

Proje 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri olarak sunulacak, Mart 2023'e kadar konut ve arsalar için tüm kuralar etaplar halinde çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek.

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine şu ana kadar 8 milyona yakın başvuru oldu, resmi müracaatları tamamlanan talep sayısı ise 5 milyona yaklaştı.

TOKİ başvuru e-devlet 2022: İstanbul'da yeni TOKİ projesi var mı 2022? TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? TOKİ başvuru ekranı
TOKİ başvuru e-devlet 2022: İstanbul'da yeni TOKİ projesi var mı 2022? TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? TOKİ başvuru ekranı

Ekonomi

TOKİ başvuru e-devlet 2022: İstanbul'da yeni TOKİ projesi var mı 2022? TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? TOKİ başvuru ekranı

Tokide orta gelir grubu nedir 2022? TOKİ orta gelir grubu başvuru şartları, orta gelir ne kadar, başvuru tarihleri nedir, kimler başvurabilir?
Tokide orta gelir grubu nedir 2022? TOKİ orta gelir grubu başvuru şartları, orta gelir ne kadar, başvuru tarihleri nedir, kimler başvurabilir?

Ekonomi

Tokide orta gelir grubu nedir 2022? TOKİ orta gelir grubu başvuru şartları, orta gelir ne kadar, başvuru tarihleri nedir, kimler başvurabilir?

TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, nereden yapılır, hangi illerde? TOKİ arsa başvuru şartları ve fiyatları? TOKİ arsa başvuru e devlet 2022
TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, nereden yapılır, hangi illerde? TOKİ arsa başvuru şartları ve fiyatları? TOKİ arsa başvuru e devlet 2022

Ekonomi

TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, nereden yapılır, hangi illerde? TOKİ arsa başvuru şartları ve fiyatları? TOKİ arsa başvuru e devlet 2022

TOKİ'den kurum personeliyle ilgili habere ilişkin 'Sümeyra Tuncer' açıklaması
TOKİ'den kurum personeliyle ilgili habere ilişkin 'Sümeyra Tuncer' açıklaması

Gündem

TOKİ'den kurum personeliyle ilgili habere ilişkin 'Sümeyra Tuncer' açıklaması

TOKİ 'İlk Evim' projesi için e-Devlet başvurularında son gün! TOKİ başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet TOKİ arsa başvuru: TOKİ başvuru sorgulama ekranı
TOKİ 'İlk Evim' projesi için e-Devlet başvurularında son gün! TOKİ başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet TOKİ arsa başvuru: TOKİ başvuru sorgulama ekranı

Ekonomi

TOKİ 'İlk Evim' projesi için e-Devlet başvurularında son gün! TOKİ başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet TOKİ arsa başvuru: TOKİ başvuru sorgulama ekranı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23