Tarihin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili milyonları heyecanlandıran açıklama 13 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. 250 bin sosyal konut başvurusu 14 Eylül-31 Ekim tarihlerinde alındı. İllere göre belirlenen takvimle kura çekimleri de başladı. Arsa ve ya işyeri başvurusunda bulunmak isteyenler ise son başvuru tarihini araştırıyor.

TOKİ iş yeri arsa başvuruları bitti mi? TOKİ başvuruları ne zaman son?

TOKİ işyeri ve arsa projesi başvuruları 7 Kasım’da sona erecekti. Talep sebebiyle başvuru tarihi 15 Kasım’a kadar uzatıldı. İşyeri ve arsa başvuruları e-Devlet üzerinden ya da Halkbank ile Ziraat Bankası üzerinden yapılıyor.

İlk İşyerim projesi başvuru şartları nelerdir?

TC Vatandaşı olmak.

Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak.

Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmak.

Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi, Vergi Levhası, ve e-Ticaret yapıldığına dair bilgileri gösterir belgelerden birine sahip olmak.

Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde işyeri olmaması.

Ödeme Şartları

Başvuru bedeli : 2.000 ₺

İhale sonrası yaklaşık dükkan bedeli üzerinden %10 peşinat bedeli.

Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 Ay vade (6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacaktır).

İlk Evim Arsa projesi başvuru şartları nelerdir?

1) T.C. Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını doldurmuş olmak.

3) Başvuru başlangıç tarihi olan 10 Ekim 2022 tarihinden önce Projenin bulunduğu Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya aşağıda belirtildiği gibi ilgili nüfusa kayıtlı olma

3.1.Tahsis edilecek arsanın Büyükşehir Belediyesinin Merkez ilçesinde olması halinde:

Büyükşehir Belediyesinin Merkez ilçesinin herhangi birinde ikamet edenler veya aynı Belediyenin herhangi bir Merkez ilçesi nüfusuna kayıtlı olanlar, o Belediyenin Merkez ilçesindeki herhangi bir projeye müracaat edilebilir.

(Örnek; Ankara/Sincan ilçesindeki projeye; Ankara tüm merkez ilçelerinde ikamet eden veya Ankara tüm merkez ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar başvuru yapabilir)

3.2. Tahsis edilecek arsanın Büyükşehir Belediyesinin Merkez olmayan ilçesinde bulunması halinde:

3.2.1. Büyükşehir Belediyesinin Merkez olmayan, Projenin yer aldığı ilçesinde ikamet edenler ve nüfusları da bu ilçede kayıtlı olanlar, sadece bu ilçede yer alan projeye müracaat edilebilir.

(Örnek; Ankara/Nallıhan ilçesindeki projeye; Nallıhan ilçesinde ikamet eden ve Nallıhan ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar başvuru yapabilir)

3.2.2. Büyükşehir Belediyesinin Merkez olmayan ilçelerindeki projesine o ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar o ilçede ikamet etmeseler dahi müracaat edebilir.

(Örnek; Ankara/Nallıhan ilçesindeki projeye; Sincan ilçesinde ikamet eden ancak Nallıhan ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar da başvuru yapabilir)

** İstanbul il sınırları içerisinde ikamet edenler veya İstanbul İl Nüfusuna kayıtlı olanlar için yukarıda 3.1 ve 3.2 maddelerinde yer verilen şartlar aranmayacak olup; İstanbul il sınırları içerisinde ikamet etmesi veya İstanbul İl Nüfusuna kayıtlı olması halinde bu vatandaşlarımız İstanbul'daki herhangi bir arsa tahsis projesine başvuru yapabilirler.

3.3. Tahsis edilecek arsanın Büyükşehir Belediyesi olmayan il veya o ilin ilçelerinde bulunması halinde:

3.3.1. Büyükşehir Belediyesi olmayan illerde; o İlin merkez Belediye sınırları içerisinde ikamet eden veya İl Merkez nüfusuna kayıtlı olanlar, o İl Merkezinde yer alan projelere başvuru yapabilir.

(Örneğin; Ardahan il Merkezindeki projeye, Ardahan il merkezinde ikamet eden veya Ardahan il Merkez nüfusuna kayıtlı olanlar müracaat edebilir.)

3.3.2. Büyükşehir Belediyesi olmayan illerin ilçelerinde; projenin bulunduğu İlçe sınırları içerisinde ikamet eden ve ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olanlar başvuru yapabilir.

(Örneğin; Göle ilçesindeki projeye; Göle'de ikamet eden veya Göle nüfusuna kayıtlı olan veya Ardahan il nüfusuna kayıtlı olanlar başvuru yapabilir.)

4) Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 16.000₺ (İstanbul İli için 18.000₺) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı)

5) Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır.

6) İdaremizce yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

7) Başvuru bedeli olarak 500 ₺ yatırılması.

(Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.)

8) İlk Evim Projesi kapsamında konut başvurusunda bulunan kişiler İlk Evim Arsa projesine de başvuruda bulunabilirler. Ancak hem İlk Evim hem de İlk Evim Arsa projesi Noter kurası sonucunda asil olmaya hak kazanmaları halinde; bu hak sahipleri İlk Evim Projesi ile İlk Evim Arsa Projesi'nden sadece birini seçmek zorunda olup seçmedikleri hak sahipliğinden vazgeçmiş sayılırlar.