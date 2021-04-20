TOKİ indirim kampanyası 2021 başvurusu ne zaman, kampanya şartları nelerdir?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen yeni kampanyayı duyurdu. TOKİ'den ev ve ya iş yeri sahibi olanlar ise hemen arayışa koyuldu. TOKİ indirim kampanyası 2021 ne zaman başlayacak ve ne zamana kadar devam edecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

TOKİ indirim kampanyası 2021 ne zaman?

TOKİ konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemelerine devam edenlere güzel haber verdi. İndirim kampanyası başladı. Önceki yıllarda da düzenlenen kampanya kapsamında borcunu peşin ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen alıcılara yüzde 20 indirim yapılacak. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler ise indirim kampanyasından yararlanamayacak. Bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da indirimden yararlanabilecek. Buna göre, borcun tamamını kapatamayacak olanlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödeme üzerinden yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 28 Mayıs olarak belirlendi. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirimden yararlanılamayacak.

TOKİ indirim kampanya şartları nelerdir?

Kampanya şartlarına göre, indirim kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.