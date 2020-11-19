  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TOKİ Gaziantep Şehitkamil sosyal konut kura sonuçları
Ekonomi

TOKİ Gaziantep Şehitkamil sosyal konut kura sonuçları

TOKİ, 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi Kapsamında Gaziantep Şehitkamil konutları için kura çekilişi yapılmakta. TOKİ Gaziantep Şehitkamil kura çekiliş sonuçları ilgiyle takip ediliyor. Noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilen Gaziantep Şehitkamil TOKİ konutlarında kuralar çekiliyor. Gaziantep Şehitkamil sosyal konut kura sonuçları kazananların isimleri merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 10:03:00 - 2020-11-19 10:04:39
TOKİ Gaziantep Şehitkamil sosyal konut kura sonuçları

Gaziantep Şehitkamil TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından izlenebiliyor. 1+1, 2+1 ve 3+1 konutların sahibinin belirleneceği Gaziantep Şehitkamil Kayabaşı kura çekilişi noter huzurunda gerçekleşiyor. Koronavirüs önlemleri dolayısıyla sadece internet üzerinden takip edilebilen çekiliş sonrasında Gaziantep Şehitkamil kura sonuçları isim listesi E-Devlet aracılığıyla görüntülenebilecek.

TOKİ kura çekilişi 19 Kasım Perşembe günü saat 10.00'da başladı. Kura çekilişi canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesabı üzerinden izlenebildi.  TOKİ kura sonuçları, kura çekilişinin öğle saatlerinde tamamlanmasının ardından E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'de 50 bin ton üretildi! Tamamına Çin talip oldu
Dünya

Türkiye'de 50 bin ton üretildi! Tamamına Çin talip oldu

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, Türkiye'de ortalama 50 bin ton tavuk ayağı ü..
İstifa eden İYİ Partili Yavuz Temizer canlı yayında bombaladı! İP Genel Sekreteri Poyraz'ın gıkı çıkmadı
Gündem

İstifa eden İYİ Partili Yavuz Temizer canlı yayında bombaladı! İP Genel Sekreteri Poyraz'ın gıkı çıkmadı

İYİ Parti'deki FETÖ iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan eski İYİ Partili Yavuz Temizer katıldığı televizyon programında partiyle ilgil..
Tünel kazarak sızmak istediler! Havaya uçtular
Gündem

Tünel kazarak sızmak istediler! Havaya uçtular

Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak bölgeye sızma girişiminde bulunan teröristler İHA tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildi...
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay