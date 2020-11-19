TOKİ Gaziantep Şehitkamil sosyal konut kura sonuçları
TOKİ, 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi Kapsamında Gaziantep Şehitkamil konutları için kura çekilişi yapılmakta. TOKİ Gaziantep Şehitkamil kura çekiliş sonuçları ilgiyle takip ediliyor. Noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilen Gaziantep Şehitkamil TOKİ konutlarında kuralar çekiliyor. Gaziantep Şehitkamil sosyal konut kura sonuçları kazananların isimleri merak ediliyor.
Gaziantep Şehitkamil TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından izlenebiliyor. 1+1, 2+1 ve 3+1 konutların sahibinin belirleneceği Gaziantep Şehitkamil Kayabaşı kura çekilişi noter huzurunda gerçekleşiyor. Koronavirüs önlemleri dolayısıyla sadece internet üzerinden takip edilebilen çekiliş sonrasında Gaziantep Şehitkamil kura sonuçları isim listesi E-Devlet aracılığıyla görüntülenebilecek.
TOKİ kura çekilişi 19 Kasım Perşembe günü saat 10.00'da başladı. Kura çekilişi canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesabı üzerinden izlenebildi. TOKİ kura sonuçları, kura çekilişinin öğle saatlerinde tamamlanmasının ardından E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.
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