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TOKİ Gaziantep Şehitkamil Beylerbeyi 666 konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Beylerbeyi Mahallesi 666 konut projesi % 89 inşaat seviyesinde olup çalışmaları devam etmektedir. TOKİ Gaziantep Şehitkamil Beylerbeyi konutları teslime hazır hale geldiğinde kurumun internet sitesi üzerinden ilan edilmektedir.

06 Eylül 2019 Cuma 15:44
TOKİ Gaziantep Şehitkamil Beylerbeyi 666 konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Beylerbeyi Mahallesi 666 konut projesi % 89 inşaat seviyesinde olup çalışmaları devam etmektedir. TOKİ Gaziantep Şehitkamil Beylerbeyi konutları teslime hazır hale geldiğinde kurumun internet sitesi üzerinden ilan edilmektedir.

• Konut seçimini yapan alıcılar %10 peşinat bedeli için 96 ay vade,%15 peşinat bedeli için 108 ay vade,%25 peşinat bedeli için 120 ay vade alternatifleri çerçevesinde peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.

• Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.

Satış aşamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

• Peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir. Ayrıca banka komisyonu ve BSMV her taksit ödemesiyle birlikte, taksit tutarı üzerinden ALICI’dan tahsil edilir.

• Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, dikkate alınarak İdarece belirlenecek oranda artırılacaktır.

• İlk taksit ödeme tarihi; Sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay itibariyle başlatılacaktır.

• İlk dönemsel artış tarihi; Ocak 2019 ayından itibaren başlatılacaktır.

• Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:44
  1. TOKİ Gaziantep Şehitkamil Beylerbeyi 666 konutları ne zaman teslim edilecek?
  2. TOKİ Gaziantep Şehitkamil konutları ne zaman teslim edilecek?

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