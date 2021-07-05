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Ekonomi TOKİ Denizli Serinhisar kura sonuçları Denizli Serinhisar TOKİ kuraları kime çıktı? Denizli Serinhisar TOKİ kurası sonucu
Ekonomi

TOKİ Denizli Serinhisar kura sonuçları Denizli Serinhisar TOKİ kuraları kime çıktı? Denizli Serinhisar TOKİ kurası sonucu

Denizli Serinhisar TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye'' kapsamında Denizli Serinhisar TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Denizli Serinhisar konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Denizli Serinhisar TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. Denizli Serinhisar TOKİ kuraları kime çıktı? TOKİ Denizli Serinhisar kura sonucu sorgulama…

Yeniakit Publisher
2021-07-05 11:02:00 - 2021-07-05 11:06:48
TOKİ Denizli Serinhisar kura sonuçları Denizli Serinhisar TOKİ kuraları kime çıktı? Denizli Serinhisar TOKİ kurası sonucu

Denizli Serinhisar TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye'' kapsamında Denizli Serinhisar TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. TOKİ Denizli Serinhisar konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Denizli Serinhisar TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Denizli Serinhisar kura sonucu sorgulama…

TOKİ Denizli Serinhisar kura sonuçları

EmiDenizne Bağcı

Serkan Koyun

Mustafa Ayhan

Orhan Süm

İrfan Kırdök

Fatma Şentürk

Şevket Gemi

Şengül Kızılkoca

Şemsi Erboğa

Mehmet İnce

İbrahim Erciyes

Mehmet Tosun

Mehmet Cavundur

Nermin Özalp

Mehmet Alabaş

Şevket Çoban

Mustafa Gökmen Toki’den ev kazanan bazı hak sahibi vatandaşlardır.

TOKİ kura sonuçları için tıklayın

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