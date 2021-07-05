TOKİ Denizli Serinhisar kura sonuçları Denizli Serinhisar TOKİ kuraları kime çıktı? Denizli Serinhisar TOKİ kurası sonucu
Denizli Serinhisar TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye'' kapsamında Denizli Serinhisar TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Denizli Serinhisar konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Denizli Serinhisar TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. Denizli Serinhisar TOKİ kuraları kime çıktı? TOKİ Denizli Serinhisar kura sonucu sorgulama…
Denizli Serinhisar TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye'' kapsamında Denizli Serinhisar TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. TOKİ Denizli Serinhisar konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Denizli Serinhisar TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Denizli Serinhisar kura sonucu sorgulama…
TOKİ Denizli Serinhisar kura sonuçları
EmiDenizne Bağcı
Serkan Koyun
Mustafa Ayhan
Orhan Süm
İrfan Kırdök
Fatma Şentürk
Şevket Gemi
Şengül Kızılkoca
Şemsi Erboğa
Mehmet İnce
İbrahim Erciyes
Mehmet Tosun
Mehmet Cavundur
Nermin Özalp
Mehmet Alabaş
Şevket Çoban
Mustafa Gökmen Toki’den ev kazanan bazı hak sahibi vatandaşlardır.
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