Bekleyiş son buldu: iPhone Air 2, 5 yeni özellikle geliyor!

N2 VE C2 ÇİPLERİ KULLANILACAK Telefonun kablosuz bağlantı için Apple’ın ikinci nesil N2 çipini kullanacağı da öne sürülüyor. Mevcut iPhone Air’de bulunan ve Apple tarafından tasarlanan N1 çipi; Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread desteği sağlıyor. Çip ayrıca AirDrop ve Kişisel Erişim Noktası gibi özelliklerin genel performansını ve güvenilirliğini artırıyor.