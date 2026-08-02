Bekleyiş son buldu: iPhone Air 2, 5 yeni özellikle geliyor!
Yeni iPhone Air 2 merakla bekleniyor. Apple'ı yakından takip eden yatırım analisti Jeff Pu'ya göre ise ikinci nesil iPhone Air modeli 5 yeni özellikle gelecek.
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Yeni iPhone Air 2 merakla bekleniyor. Apple'ı yakından takip eden yatırım analisti Jeff Pu'ya göre ise ikinci nesil iPhone Air modeli 5 yeni özellikle gelecek.
Analist Jeff Pu, GF Securities için hazırladığı araştırma notunda iPhone Air 2’nin ilk modele kıyasla kamera, Dinamik Ada, işlemci, kablosuz bağlantı ve 5G tarafında yenilikler sunacağını belirtti.
İKİNCİ 48 MEGAPİKSEL KAMERA EKLENECEK Pu’ya göre iPhone Air 2’nin arkasına ikinci bir 48 megapiksel kamera eklenecek. Ultra geniş açılı lense sahip olacağı belirtilen bu kamera, mevcut modeldeki Fusion kameraya eşlik edecek.
A20 PRO İŞLEMCİ İLE GELECEK Pu’ya göre iPhone Air 2, TSMC'nin gelişmiş 2 nm üretim süreciyle üretilen ve daha hızlı ve daha yüksek enerji verimliliğine sahip A20 Pro işlemciyle gelecek. Mevcut iPhone Air modelinde ise 3 nm üretim süreciyle hazırlanan A19 Pro işlemci bulunuyor.
N2 VE C2 ÇİPLERİ KULLANILACAK Telefonun kablosuz bağlantı için Apple’ın ikinci nesil N2 çipini kullanacağı da öne sürülüyor. Mevcut iPhone Air’de bulunan ve Apple tarafından tasarlanan N1 çipi; Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread desteği sağlıyor. Çip ayrıca AirDrop ve Kişisel Erişim Noktası gibi özelliklerin genel performansını ve güvenilirliğini artırıyor.
Pu, iPhone Air 2’nin 5G bağlantısı için Apple’ın ikinci nesil C2 çipine de sahip olacağını belirtti. Apple, mevcut C1X çipini şimdiye kadar bir iPhone’da kullanılan enerji açısından en verimli modem olarak tanımlıyor. EKRAN, RAM VE ÖN KAMERA Jeff Pu, yeni iPhone Air’in 6,5 inç ekran, 12 GB RAM ve 18 megapiksel Center Stage ön kamerayla piyasaya sürüleceğini tahmin ediyor.
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