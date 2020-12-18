TOKİ dar gelirli konut başvurusu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dar gelirli vatandaşlar için onbinlerce yeni sosyal konut üretiminin devam ettiğini söyledi. Bakan Kurum, 25 milyar lira olan 80 bin konutluk kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerine başlayacaklarını ifade ederek, “ devam eden 272 bin konut ve başlayacak olan 80 bin konut olmak üzere toplamda 350 bin konutla 1,5 milyon vatandaşa konut ihtiyacına cevap vermiş olacağız” şeklinde konuştu.

Bakan Kurum şöyle konuştu: “Kentsel dönüşümlerde merkezinde insanı ele alıp afetlere hazır, kimlikli, engelli dostu şehirler inşa ettiklerini söyleyen Kurum şöyle davam etti: “Dar gelirli vatandaşlarımız için on binlerce yeni sosyal konut üretiyoruz. Millet bahçeleri ve ekolojik koridorlarımızla yeşil alanlarımızı, korunan doğal alan büyüklüğümüzü arttırıyoruz. Bölgesel ve yerel eylem planlarımızı hazırladık, uygulamaya koyduk. Tüm bölgelerimizde bu planları belediyelerimizle birlikte hayata geçiriyoruz. Bugün sahadaki tüm inşa projelerimizi enerji verimli, sıfır atık uyumlu ve akıllı bina özellikleriyle donatılmış yapı teknolojileriyle inşa ediyoruz. Coğrafi Bilgi Sistemleri’yle doğru, hızlı ve güvenilir şehir verisi sunuyoruz.”

TOKİ konut başvurusu nereden yapılır?

TOKİ konut satışları e devlet üzerinden ve TOKİ’nin internet sitesi üzerinden satışlar ve duyurular bölümünden öğrenilebilmekte. Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 31 ilde 133 konut ile 21 ilde 107 iş yerini “Açık Artırma Yöntemi” ile satışa sundu.

TOKİ konut satışları için şartlar nelerdir?

T.C. vatandaşı olmak

Başvuru yapılan ilde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak

TOKİ üzerinden daha önce ev almamak

Kişinin kendisi, eşi ya da bakmak ile yükümlü oldukları kişilerin evi olmaması

Başvuru yapan kişinin en az 25 yaşında olması

İstanbul içinde en fazla 3100, diğer illerde haneye giren miktarın en fazla 2600 TL olması şartları aranır.

TOKİ konut satışı başvuruları nasıl yapılacak?

https://www.toki.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak başvurular yukarıda belirtilen şartları sağlayan herkes için açık olacak. Başvuru formları Bakanlık tarafından belirlenen süre içerisinden yapılabilecek. TOKİ konut satışları nasıl yapılacak? Açık satış usulü ile yapılacak satışlar Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden gerçekleştirilecek. Konut satışları için 240 ay vade seçeneği belirlenirken iş yeri satışları için 60 ay vade seçeneği vatandaşlara sunulacak.

TOKİ projeleri ne zaman başlıyor?

81 ilde yapılacak 100 bin konutun inşasına yılbaşından sonra başlanacak. 1.5 yıl içinde bitirilmesi planlanan konutlar özelliklerine göre 140 bin ila 210 bin TL arasında fiyatla satılacak. Yüzde 10 peşin ödeme yapacak olan vatandaşlar, aylık 894 TL taksit ve 240 ay vadeyle bu konutlara sahip olabilecek. Konutlara daha önce TOKİ'den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış aylık geliri 5.500 TL'den düşük olanlar başvuracak.

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