TOKİ başvurusu ne zaman bitiyor? TOKİ ilk evim arsa başvurusu nasıl yapılır? TOKİ ilk evim arsa nerelerde, hangi illerde var? TOKİ arsa başvuru nerede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular devam ediyor. Peki, e-Devlet üzerinden TOKİ başvurusu nasıl yapılır? TOKİ başvuruları ne zamana kadar sürecek? İşte adım adım e-Devlet TOKİ sosyal konut başvurusu...

TOKİ'de 1 milyon arsa ve işyeri için rekor başvuru! Ucuz arsa başvuruları ne zaman sona eriyor? Dikkat! TOKİ yapım desteği verecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında vatandaşa sunulan arsa ve işyeri projelerine yüksek bir talep geldi. 10 Ekim akşamı başlayan başvurularda arsada 464 bin, işyerinde 41 bin rakamına ulaşıldı. Başvurular 7 Kasım'a kadar sürecek, sorasında kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek.

81 il ve 694 ilçede, 1 milyon arsa dar gelirli vatandaş için geliştirilecek. Hak sahibi olan kişiler, altyapısı kamu tarafından hazırlanan arsalarda evini yaptıracak. Yüzde 10 peşinat ödeyen hak sahibi, 10 yıl vadeli ve faizsiz ödeme yapabilecek.

TOKİ DESTEK VERECEK

Arsalar için imar planı çalışmaları başladı. Bu kapsamda yoğunluğa izin verilmeyeceği açıklandı. Müstakil arsada emsalin 0.30; katlı konutlarda ortalama 1.20-1.30 olması planlanıyor. Arsa almaya hak kazanan vatandaşlara kamu tarafından teknik ve hukuki destek verilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından her bölge için hazırlanan örnek projeler vatandaşa sunulacak. Müstakil arsa sahibi dilerse bu projelerden faydalanacak ya da imar şartlarına uymak koşuluyla kendi projesini hazırlatacak.

Hisseli arsalarda da vatandaş kendi arasında anlaşırsa, TOKİ yapım desteği verecek. İstenirse, özel sektörden müteahhitlerle kat karşılığı anlaşma yapılacak.

25 EKİM'DE TEMEL ATILACAK

İlk Evim İlk İşyerim projesinde ilk etapta 17 ilde 5 bin 615 konutun temeli atılacak. 25 Ekim Salı günü Ankara-Sincan ilçesinde düzenlenecek törende Başkan Tayyip Erdoğan 17 ille eş zamanlı olarak canlı yayın bağlantılarıyla temel atmaları gerçekleştirecek. Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun temeli atılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yüzyılın projesi kapsamında şu ana kadar 7.5 milyonluk başvuru olduğunu belirterek, "Dev projeyle 500 bin sosyal konut yapılacak" dedi.

350 BİN LİRAYA İŞYERİ

Proje kapsamında ilk etapta 29 ilde 10 bin işyeri satışa sunulacak. İşyerleri, 350 bin liradan başlayan fiyat ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle sahibini bulacak. İşyerleri, 50, 100, 150 ve 200 metrekare olarak 4 kategoride satışa sunulacak. Ankara'ya 1.000, İzmir'de 700, Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 500 adet işyeri yapılması planlanıyor.

TOKİ'NİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSUNDA SON HAFTAYA GİRİLDİ

13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını paylaşmasıyla başlayan konut başvuruları, 31 Ekim'de sona erecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 bin konutun 250 bini iki yıl içerisinde tamamlanacak. Vatandaşın büyük ilgisiyle karşılayan sosyal konuta şimdiye kadar 7,5 milyon kişi başvurdu. Bir hafta daha devam edecek başvurularda sayının 8 milyonu aşması bekleniyor.

SMS İLE İPTAL BİLGİSİ VERİLİYOR

Başvuruda bulunanlardan 4,8 milyon kişinin gerekli şartları yerine getirdiği belirlendi.

Tapu ve gelir kayıtlarını gösteren sistem üzerinden denetleyen Toplu Konut İdaresi (TOKİ), başvuruda bulunan vatandaşların şartları yerine getirip getirmediğini sistemden denetliyor. Şimdiye kadar yapılan denetimlerde şartları uymadığı için 2,7 milyon kişinin başvurusu geçersiz sayıldı. Şartları karşılamadığı için elenen ve kuraya dahil edilmeyecek başvuru sahiplerine SMS ile bilgi veriliyor.

BUNDAN SONRAKİ AŞAMA KURA HAZIRLIĞI

81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutun 250 bini iki yılda tamamlanacak. Beş yılda ise tamamı bitirilerek hak sahiplerine teslim edilecek konutlar, Türkiye'nin yıllık 800 bin konut ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayarak piyasayı rahatlatması bekleniyor. Bir milyon arsanın 250 bini ve 50 bin iş yerinin ise ilk 10 bininin iki yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. İki yılda tamamlanması hedeflenen sosyal konut ve iş yeri ile tahsis edilecek sosyal konut arsası kuraları bu yıl başlayacak ve önümüzdeki yılın ilk üç ayında tamamlanacak.

ARSA BAŞVURULARI 464 BİNİ BULDU

"İlk Evim İlk İş Yerim" hamlesinin önemli bir yanını ise arsa ve iş yeri oluşturuyor. 'İlk Evim Arsa' ve 'İlk İş Yerim' kampanyasına başvurular, 10 Ekim tarihinde başladı ve 7 Kasım tarihine kadar devam edecek. Yaklaşık iki haftada ev arsasına 464 bin kişi, iş yeri için ise 41 bin kişinin başvurduğu öğrenildi.

TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İş yeri ve arsa başvuruları, e-Devlet üzerinden ve il merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak.

TOKİ başvuru ücreti ne kadar?

Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra "konut belirleme kurası" ile belirlenecek ve başvuru bedeli 500 lira olacak.

e-Devlet TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ sosyal konut projesine 28 Ekim tarihine kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

TOKİ ilk evim arsa başvuru ve detaylı bilgi için TIKLAYINIZ

TOKİ KURA ÇEKİMİ KONTENJANLARI HAKKINDA

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

4) Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

5) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra İdarenin internet sayfasında açıklanacaktır.

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut başvuruları, 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim 2022 tarihinde son bulacak.

TOKİ KONUT VE İŞYERİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ARSA BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İSTANBUL’DA NEREDE YAPILACAK 2022?

TOKİ Sosyal Konut Projesi İstanbul'un; Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla ilçelerinde yapılması planlanıyor.

TOKİ İLK EVİM ARSA KAÇ METREKARE?

Kura ile arsa almak isteyenlere, verilecek arsalar iki gruptan oluşuyor. İlk grup olarak 350 ile 500 metrekarelik alanlardan oluşan ve en fazla brüt 150 metrekare konut yapmaya müsait müstakil parsel şeklindeki arsalar bulunmaktadır bunun yanında ikinci grupta da müşterek parseller bulunuyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2023 yılının ilk çeyreğine kadar konut ve arsalar için tüm kuraların çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenecek. TOKİ kura çekimi için kesin tarih, başvuruların sona ermesinin ardından belli olacak. Resmi tarih henüz açıklanmadı.

TOKİ BAŞVURU 2022 İSTANBUL NE ZAMAN?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine dair ayrıntıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül tarihinde yaptığı açıklama ile netleşti. Buna göre başvurular, 14 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve Ekim ayının sonuna kadar sürecektir. Daha net bilgi verirsek olursak;

İlk Evim başvuru tarihi: 14.09.2022 ile 31.10.2022 tarihleri arasında başvuru yapılabilir.

İlk İşyerim başvuru tarihi: 10 Ekim 2022 ile 7 Kasım 2022 tarihleri arasında başvuru yapılabilir.

İlk Evim Arsa başvuru tarihi: 10 Ekim 2022 ile 7 Kasım 2022 tarihleri arasında başvuru yapılabilir.

TOKİ İLK EVİM ARSA PROJESİ NEDİR?

TOKİ İlk Evim Arsa projesini kısaca şöyle anlatabiliriz; İlk defa vatandaşlara altyapıları ve imarı hazırlanmış, ev yapmaya hazır arsa seçeneği ile düşük gelir grubuna uygun vatandaşlarımıza şehirlerin çeperlerinde kendi evlerini yapma olanağı veriliyor. Bu arsalar da, piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde vatandaşlara sunulacak.

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