TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor? TOKİ 150 bin sosyal konut başvuru şartları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ağustos’ta gerçekleşen kabine toplantısında dar gelirli vatandaşlara sosyal konut projesi müjdesinde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin vatandaşımızı ev sahibi yaparak ekonomik, sağlıklı, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri olmayan bir başarı ortaya koyduk. Ülkemizin 81 şehrinde hız kesmeden toplu konut projelerini sürdürüyoruz. Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlke kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu proje bitmek üzere. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli malzemelerle yapılacak bu konut projesinde yenilenebilir enerji sistemi kullanılacaktır. Bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların düşmesine de yol açacaktır. Şehit yakınları, gaziler ve emeklilere her zaman ki gibi yer ayrılacaktır. Ayrıca ilk defa evlenen geçlerimiz de kota sahibi olacaktır” ifadelerini kullandı. Peki, TOKİ projesiyle ilgili güncel açıklama var mı?

TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TOKİ kanalıyla milletimiz konut almaya hazırsa; Çevre Şehircilik Bakanlığımız süratle bu konutları yapacak. Milletimizin satın almasına sunacağız" dedi.

Başvuru tarihlerine ilişkin henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

TOKİ 150 bin sosyal konut başvuru şartları

TOKİ 150 bin sosyal konut projesine ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. TOKİ başvuru şartları:

18 yaşını doldurmuş olmak

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

Bir aileden yalnızca bir aile bireyi başvuru yapabilir.