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Ekonomi TOKİ Antalya Manavgat kura çekilişi ve isim listesi 2022! TOKİ Manavgat kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı!
Ekonomi

TOKİ Antalya Manavgat kura çekilişi ve isim listesi 2022! TOKİ Manavgat kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı!

TOKİ Antalya Manavgat 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi! TOKİ Manavgat kura çekiliş sonuçları arama motorlarında sorgulanıyor. TOKİ Manavgat kura sonuçları canlı yayın ile sahibini buldu. 283 adet 2+1 ve 157 adet 3+1 konutun sahibini bulacağı TOKİ kura çekilişi, tamamlandı. Kura çekilişi TOKİ Manavgat kura sonuçları isim listesi.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 11:13:00 - 2022-01-14 11:20:34
TOKİ Antalya Manavgat kura çekilişi ve isim listesi 2022! TOKİ Manavgat kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı!

TOKİ Manavgat kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Antalyam Manavgat kura sonuçları canlı yayınlandı. Antalya Manavgat Çeltikçi Mahallesi 222 Konut kapsamında inşa ettirilmekte olan Alt Gelir Grubuna yönelik 2+1 nitelikli 19 adet konut ve Orta Gelir Grubuna yönelik 3+1 nitelikli 6 adet konut olmak üzere toplam 25 adet konut kura yöntemi ile sahiplerine ulaştırılacak. İşte Manavgat Çeltikçi Mahallesi 2+1 ve 3+1 TOKİ kura çekiliş sonucu isim listesi...

TOKİ Antalya Manavgat 2+1 kura sonuçları isim listesi!

Ali Deniz Acar

Emine Doğan

Burak Saraçoğlu

Ayhan Dönmez

Murat Topaca

Mehmet Önder Şimşek

Osman Öncü

Cuma Tahta

Mustafa Önal

Yusuf Yıldız

İsmail Ümnan Koç

TOKİ Manavgat 3+1 kura sonuçları

TOKİ Antalya Manavgat kura sonuçları 3+1 isim listesi:

Aysel ATeş

Alim Uysal

Ayhan Koçak

Yahya Kavak

Aynur Ergene

Ayçe Elif Demirtuğ

Manavgat TOKİ 3+1 konut yedek kura sonuçları

Kubilay Özcan

İSmail Acar

Yusuf Öksüz

TOKİ konut kura sonuçlarının tamamı e devlet üzerinden sorgulanmakta.

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