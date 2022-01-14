TOKİ Antalya Manavgat kura çekilişi ve isim listesi 2022! TOKİ Manavgat kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı!
TOKİ Antalya Manavgat 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi! TOKİ Manavgat kura çekiliş sonuçları arama motorlarında sorgulanıyor. TOKİ Manavgat kura sonuçları canlı yayın ile sahibini buldu. 283 adet 2+1 ve 157 adet 3+1 konutun sahibini bulacağı TOKİ kura çekilişi, tamamlandı. Kura çekilişi TOKİ Manavgat kura sonuçları isim listesi.
TOKİ Manavgat kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Antalyam Manavgat kura sonuçları canlı yayınlandı. Antalya Manavgat Çeltikçi Mahallesi 222 Konut kapsamında inşa ettirilmekte olan Alt Gelir Grubuna yönelik 2+1 nitelikli 19 adet konut ve Orta Gelir Grubuna yönelik 3+1 nitelikli 6 adet konut olmak üzere toplam 25 adet konut kura yöntemi ile sahiplerine ulaştırılacak. İşte Manavgat Çeltikçi Mahallesi 2+1 ve 3+1 TOKİ kura çekiliş sonucu isim listesi...
TOKİ Antalya Manavgat 2+1 kura sonuçları isim listesi!
Ali Deniz Acar
Emine Doğan
Burak Saraçoğlu
Ayhan Dönmez
Murat Topaca
Mehmet Önder Şimşek
Osman Öncü
Cuma Tahta
Mustafa Önal
Yusuf Yıldız
İsmail Ümnan Koç
TOKİ Manavgat 3+1 kura sonuçları
TOKİ Antalya Manavgat kura sonuçları 3+1 isim listesi:
Aysel ATeş
Alim Uysal
Ayhan Koçak
Yahya Kavak
Aynur Ergene
Ayçe Elif Demirtuğ
Manavgat TOKİ 3+1 konut yedek kura sonuçları
Kubilay Özcan
İSmail Acar
Yusuf Öksüz
TOKİ konut kura sonuçlarının tamamı e devlet üzerinden sorgulanmakta.