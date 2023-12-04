Tokat'ta yolcu otobüsüne ateş açıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsüne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı.

Edinilen bilgilere göre, Erbaa Otogarı'ndan İstanbul'a giden seyir halindeki yolcu otobüsüne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

İçerisinde 33 yolcunun bulunduğu Hakan B. idaresindeki otobüs, yaklaşık 300 metre ileride durdurdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken araçta yapılan incelemede, arka kısmındaki motor kapağını delen saçmaların mazot filtresinde hasara yol açtığı tespit edildi.

Yolcular başka bir otobüs ile İstanbul'a gönderildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. (İLKHA)

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