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Aktüel Tokat’ta yol çöktü! Bitişikteki 2 katlı ev tahliye edildi
Aktüel

Tokat’ta yol çöktü! Bitişikteki 2 katlı ev tahliye edildi

Yeniakit Publisher
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Tokat’ta yol çöktü! Bitişikteki 2 katlı ev tahliye edildi

Tokat’ın Kaleardı Mahallesi’nde bir inşaat alanının yanındaki yolda çökme meydana geldi. Olası risk nedeniyle yolun hemen bitişiğindeki 2 katlı ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Tokat’ta bir inşaat çalışmasının yanındaki yolda meydana gelen çökme, çevrede paniğe neden oldu.

 

Olay, saat 11.00 sıralarında Kaleardı Mahallesi Dikmenler Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat alanının yanındaki yolda henüz belirlenemeyen nedenle çökme oldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, ÇEDAŞ, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, AFAD ve belediye ekipleri de çöken yol ve çevresinde inceleme başlattı. Olası tehlikeye karşı yolun bitişiğindeki 2 katlı ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri ve güvenlik tedbirleri devam ediyor.

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