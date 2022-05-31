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Yerel Tokat’ta şimşekler geceyi aydınlattı
Yerel

Tokat’ta şimşekler geceyi aydınlattı

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Yeşilkaya köyünde dolu yağışı ekili tarım arazilerine zarar verdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 02:11:00 -
Tokat’ta şimşekler geceyi aydınlattı

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Yeşilkaya köyünde dolu yağışı ekili tarım arazilerine zarar verdi.

Tokat’ta gece yarısı etkili olan yıldırım ve şimşekler gökyüzünde adeta görsel şölen sundu. Bazı bölgelere düşen yıldırımlar araç güvenlik kameralarına yansıdı. Kent merkezinde hafif yağış Niksar ilçesinde yerini dolu yağışına bıraktı.

Meyve ağaçlarına zarar verdi

Lokal olarak fındık büyüklüğünde yağan dolu, Yeşilkaya köyünde ekili alanların yanı sıra meyve ağaçlarına zarar verdi.

Dolu yağışı ile birlikte oluşan fırtınanın oluşturduğu hasar, İlçe Tarım Müdürlüğünün yapacağı incelemeden sonra tespit edilecek.

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