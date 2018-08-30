THY - İstanbul
0553 313 94 23

Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 13:41
Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Şükrü Er (57) yönetimindeki 34 UFJ 22 plakalı otomobil, D-100 karayolu Tepekışla mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Güleren Er (53), Cemal Er (70) ve Ayşegül Eroğlu (61), ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ayşegül Eroğlu, buradaki tedavisinin ardından sevk edildiği Tokat Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 13:41
  1. Erbaa
  2. ölümlü kaza
  3. Tokat
  4. trafik kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Orman yangınında ölü sayısı arttı
    1. Orman yangınında ölü sayısı arttı
    2. Macron'dan bir Türkiye açıklaması daha
    3. "Onun kocası çok nonoş!.." Tatlişko..
    4. 8 aylık bebeği kucağında defnedildi
    5. Ege'de 34 göçmen yakalandı
    6. Askeri helikopter düştü! 18 kişi öldü
    7. PFDK'dan Beşiktaş ve Galatasaray'a..
    8. Düşman kardeşlerden ekonomik işbirliği..
    9. 2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne..
    10. Antalya KYK ve özel öğrenci yurtları
    11. Fitch, yine Türkiye'yi hedef aldı
    12. Ndiaye Galatasray'a geldi, İngilizler..
    13. İdlib için alarm verildi! 4 milyon..
    14. Çorum KYK ve özel yurtları telefon ve..
    15. Servi ağacı öyle faydalı ki!
    16. Kamyon, park halindeki TIR'a çarptı: 2..
    17. Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek..
    18. Konya'da korkunç kaza! Kamyon, park..
    19. Küresel eşkıya Türkiye'ye..
    20. Milli kaleci 'Harun Tekin' resmen..
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım