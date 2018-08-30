Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.30 Ağustos 2018 Perşembe 13:41
Şükrü Er (57) yönetimindeki 34 UFJ 22 plakalı otomobil, D-100 karayolu Tepekışla mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile Güleren Er (53), Cemal Er (70) ve Ayşegül Eroğlu (61), ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Ayşegül Eroğlu, buradaki tedavisinin ardından sevk edildiği Tokat Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.
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