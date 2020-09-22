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Aktüel Tokat'ta karantina kurallarına uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak
Aktüel

Tokat'ta karantina kurallarına uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Yeniakit Publisher
2020-09-22 12:42:27 -
Tokat'ta karantina kurallarına uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak

TOKAT (AA) - Tokat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarına uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ek tedbirler aldı.

Buna göre test sonuçları pozitif olup ev izolasyonunda olması gerekirken karantina kurallarını ihlal eden kişiler hakkında TCK'nin 195. maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunacak.

Ayrıca bu kişilerin, izolasyon sürelerini, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında tamamlaması sağlanacak.

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