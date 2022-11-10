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Yerel Tokat'ta direğe çarpan taksinin sürücüsü...
Yerel

Tokat'ta direğe çarpan taksinin sürücüsü...

Tokat'ta elektrik direğine çarpan taksinin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 10:09:00 -
Tokat'ta direğe çarpan taksinin sürücüsü...

Tokat'ta elektrik direğine çarpan taksinin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Serdar T. (40) idaresindeki 60 T 083 plakalı taksi, eski Turhal kara yolu Kömeç köyü yakınlarında elektrik direğine çarptı.

Kazada yaralanan Serdar T. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne, M.B. (28) ve B.K. (28) ise Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Serdar T, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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