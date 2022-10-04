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Yerel Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Yerel

Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında zarar gören iki katlı ahşap ev, belediye ekibince yıkıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 09:21:00 -
Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Kümbetli köyünde Ömer Yeni'ye ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edip dışarıya çıkan ev sahibi ile köylüler, Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Ev, tehlike oluşturmaması için Niksar Belediyesi ekibince yıkıldı.

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