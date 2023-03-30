Tokat'ta bir kişi ölü bulundu
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bir kişi ölü bulundu.
M. G. (68) evine giderken 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yeni Hükümet Konağı inşaatı yakınlarında dinlenmek için oturduğu yerden inşaatın kenarına düştü.
Yakınları, G.'den haber alamamaları üzerine İlçe Emniyet Amirliğine başvurdu.
Güvenlik kameralarını inceleyen polis, Hükümet Konağı inşaatı kenarında G.'nin hareketsiz yattığını gördü.
Sağlık ekipleri G.'nin hayatını kaybetiğini belirledi.
İncelemenin ardından G.'nin cesedi Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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