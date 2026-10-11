Tokat'ta bir evi işgal eden yarasalar itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tokat'ın Niksar ilçesinde bir evi işgal eden yarasa sürüsü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
50. Yıl Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, evini işgal eden yarasaların çıkarılması için itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, evde 16 yarasa bulunduğunu belirledi. Yarasalar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla evden çıkarıldı.