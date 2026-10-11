  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa süre kala…’ Ekrem Kızıltaş kirli fon planını açıkladı Dr. Eray Güçlüer’den KAAN’ın motoruna dikkat çeken çıkış: Türkiye iki koldan geleceğe hazırlanıyor Başkanvekilinin macerası kısa sürdü: Yeni Parti'de yeni istifa Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Türk Dünyası' mesajı: Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesindedir Avrupa ülkesinde köpek besleyenden vergi alınıyor! Yıllık tutar 1.660 euro Allah bu ülkeyi korumuş... Ya iktidar olsalardı? Özcan Ünlü’den fon krizi çıkışı: Ömer Bolat üzerinden dikkat çeken mesaj Aklı gidik Trump iyice şaşırdı: Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı yapacakmış! 'Türk Kupası' geliyor! Türk devletleri ortak futbol turnuvasında buluşacak Ferhat Murat, Özgür Özel ve Mustafa Balbay’ın tozunu aldı! 3 dakikalık konuşma sosyal medyada gündem oldu
Aktüel Tokat'ta bir evi işgal eden yarasalar itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Aktüel

Tokat'ta bir evi işgal eden yarasalar itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Tokat'ta bir evi işgal eden yarasalar itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir evi işgal eden yarasa sürüsü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

50. Yıl Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, evini işgal eden yarasaların çıkarılması için itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, evde 16 yarasa bulunduğunu belirledi. Yarasalar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla evden çıkarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23