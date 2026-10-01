Tokat'ta 2 yaşındaki çocuk 'ağlayan çiçek' yedi, yoğun bakıma alındı

Tokat'ta 2 yaşındaki Z.L. Hanlı, evde saksıda yetiştirilen difenbahya bitkisinden kopardığı parçayı ağzına aldı. Dudaklarında ve boğazında şişlik oluşan çocuk yoğun bakıma alındı; tedavisinin ardından sağlık durumunun iyiye gittiği ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Olay, çocuğun evde babaannesi ve dedesinin yanında bulunduğu sırada meydana geldi. Halk arasında "ağlayan çiçek" adıyla bilinen bitkiden bir parça koparan çocuk, bir süre sonra ağlayarak babaannesinin yanına gitti. Dudaklarının şiştiğini gören yakınları çocuğu hastaneye götürdü. Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan Z.L. Hanlı, boğazında da şişlik oluşması nedeniyle yoğun bakımda takip edildi.

Kalsiyum oksalat kristalleri temas ettiği bölgede tahrişe yol açabiliyor

Medical Park Tokat Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Taştan, ev ve ofislerde süs bitkisi olarak kullanılan difenbahyanın öz suyundaki kalsiyum oksalat kristallerinin, temas ettiği bölgede tahrişe neden olabildiğini söyledi.

Bitkinin çiğnenmesi veya yenmesi halinde ağız ve boğaz bölgesinde şişlik gelişebileceğini belirten Taştan, şunları anlattı: "Vücuda değdiği yerde şişme, kızarıklık, yanma hissi oluşturuyor. Ancak çocuklar tarafından yendiği zaman bu sefer solunum yollarını etkileyebiliyor. Dudakta şişme, küçük dilde şişme, boğazda şişme, solunum yolunu tehdit edici hale gelebiliyor. Bu durum tabii hayati risk altına alabiliyor."

Taştan, bitkinin öz suyunun yetişkinlerde de tahrişe yol açabildiğini ifade ederek, bu tür durumlarda vakit kaybetmeden acil sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini kaydetti.

Baba Melih Hanlı: "Biz böyle etkisi olduğunu bilmiyorduk"

Olay sırasında işte olduğunu belirten baba Melih Hanlı, çocuğunun yaşadıklarını şöyle anlattı: "Evde annemle babam vardı. Çocuğum oturma odasında yanlarında dolaşırken fark etmemişler, bunu koparıp ağzına almış. Ağlayarak annemin yanına gidince bu çiçeği kopardığını fark etmişler. O arada da çocuğun dudak kısımları şişmiş. Acile götürdüklerinde de bu çiçekten dolayı zehirlendiğini söylemişler. Bizim çocuğumuzu yoğun bakıma aldılar. Hatta o gün dilinin gerisinde de şişme olduğunu söylediler."

Hanlı, yaşadıkları olayın ardından çocuklu ailelere dikkatli olmaları çağrısında bulundu: "Bunu alan arkadaşlarımız dikkat etsin. Hatta çocuğu olanlar bu bitkiyi almasınlar. Bunun ismi difenbahya. Biz böyle etkisi olduğunu bilmiyorduk."