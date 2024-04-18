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Gündem Tokatlılar geceyi dışarıda geçiriyor!
Gündem

Tokatlılar geceyi dışarıda geçiriyor!

Yeniakit Publisher
2024-04-18 22:36:00 - 2024-04-18 22:53:18

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar geceyi dışarıda geçiriyor.

Akşam saat 18.11'de yaşanan sarsıntı birçok ilde hissedilirken paniğe sebep oldu.

Depreme evinde ve işyerinde yakalanan vatandaşlar yeni bir deprem korkusuyla kendilerini dışarıya attı. Bazı vatandaşlar evlerinin önünde ateş yakarak soğuktan korunurken bazı vatandaşlar ise evlerinin önünde toplanarak çay içerek yemeklerini yedi.

Evlerinin önünde ailecek vakit geçiren vatandaşlar çocuklarının olumsuz etkilenmemesi için piknik ortamı oluşturdu.

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