Tokat'ın meşhur yemekleri: Zile batı tarifi nasıl yapılır? Tokat'ın meşhur yemeği Zile batı malzeme listesi ve püf noktaları

Zile Batı yemeği Tokat'ın Zile ilçesinde oldukça meşhurdur. Mercimek, ince bulgur gibi malzemelerden oluşan Zile Batı yemeği sulu bir yemek olmakla beraber çorba olarak da servis edilebilir. Deneyecekler için Zile Batı tarifi ve yapılışı...

Zile Batı Malzemeleri

2 su bardağı yeşil mercimek

Yarım su bardağı ince bulgur

3 dolu domates salçası

Yeşil soğan, maydanoz, dereotu

Dövülmüş ceviz

Zile batı tarifi nasıl yapılır?

Mercimeği haşlıyoruz, derin bir kapta sıcak mercimeğin yarısından azını alıp ince bulgurla salçayı karıştırıp ıslıyoruz .

Diğer tarafta ıslanırken yeşilleri ince ince doğruyoruz.

Soğuyan mercimeği de katıp biraz soğuk suyla sulandırıyoruz.

İçine doğradığımız yeşili katıyoruz, Cevizimizi ekleyip servise hazırlıyoruz.

"Mercimekli Bat Tarifi" - "Zile Batı Nasıl Yapılır?" ile Alakalı Diğer Hususlar ve Bat Tokat Yemeği Tarifi Püf Noktaları

Bat yemeği hangi yöreye ait?

Bat yemeği nerenin Orta Karadeniz bölgesi ve bu bölgenin İç Anadolu ile sınırlarının karşılaştığı Tokat, Sivas, Yozgat, Amasya civarında farklı şekillerde ve malzemelerle yapılır.

Bat tarifi, Tokat Yöresi Bat nasıl yapılır?

Tokat Bat Tarifi Vaktiyle Sivasın kazası olan Tokat usulünde ve diğer bazı yörelerde bat haşlanmış beyaz lahana ile de sunulabilir. Tokat usulünde ekseriyetle bulgur kullanılmaz. Bolca maydanoz, reyhan ve dövülmüş ceviz konur. Tokatin bat tarifiyle yapılınca mercimek kahverengi suyuyla yenir, bu yüzden suyu değiştirilmez.

Bat Nasıl Yapılır Sivas Usulu Bat Tarifi Sivas Badı, Amasya Bat Tarifi: Düğü yerine bulgur, ceviz yerine salatalık ilavesiyle Sivas’ta da yapılır. Düğünlerde ve sohbet günlerinde sunulan türkü ve manilere mevzu olmuş yazın ılık ve daha çok soğuk olarak yenilen nefis bir salatadır. Önce mercimek yıkanıp haşlanır, suyunu süzmeden bulgur ilave edilip kapağı kapatılarak şişmesi beklenir. Bulgur hiç eklenmeyebilir. Taze soğanı, dereotu, yeşil biberi ince ince; kuru soğan küçük küpler şeklide doğranır. Ilınınca, mercimeği süzmeden bütün malzemeler (yeşillikler, kuru soğan,salça, baharatlar, ufalanmış ceviz içi) eklenirken iki su bardağı su ilave edilip tekrar karıştırılır. Bat çorba gibi sulu olmalı ve çukur tabaklara konulmalıdır. Öyle ki soğuk bir çorba kabul edilip "Bat çorbası nasıl yapılır?" diye de sorulur. Yanında suda bekletilip yumuşayan asma yaprakları, lahana, marul, limon, zeytinyağı ile sunulur.

Bat yeme usulü Köy ekmeği dilimleri suda yumuşatılıp parçalar koparılır, asma yapraklarının ortasına yerleştirilip üzerine bat konur. Yaprağa sararak yenir.

Bat Yozgat usulü nasıl yapılır? Bat Tarifi Yozgat Yozgatlılar bulgurla yapar, içine domates biber koymaz.

Sivas Usulü Et Badı ;Sivas et badi çiğ köfte yapımında olduğu gibi çiğ yağsız etin bulgurla iyice yoğrulup çiğliğinin alınmasıyla hazırlanır. Bir adet kuru soğan ve yarım demet maydanoz, dereotu, reyhan, yeşil soğan ince doğranır, üzerine yarım kilo yağsız et eklenir, biber ve domates salçaları, tuz, pul biber, karabiber ve son olarak bir buçuk su bardağı ince bulgur eklenip karıştırılır, yoğrulur. Sonrasında da hafif sulu olacak şekilde bir su bardağı kadar suyu konulur. Kızarmış ekmekler yanında haşlanmış lahana ile birlikte yenir.

Etli Bat Tarifi Pişmeden çiğ yenen etli çiğ köftenin sulusu denebilir. İnce ince bir adet kuru soğan ve bir tutam maydanoz doğranır, üzerine yarım kilo yağsız et ilave edilir. Biber ve domates salçası, pul biber, karabiber, istenen diğer karışık baharat, tuz ve en son bir buçuk su bardağı ince bulgur eklenir. Karıştırılır. Hafif sulu olacak şekilde suyu ilave edilir.

Amasya Bat Tarifi Mercimeksizdir. Bat Tarifi Amasya usulü için bir su bardağı kadar iri kırılmış ceviz içi, ince doğranmış bir adet kuru dört dal taze soğan, bir yemek kaşığı domates salçası, tuz, bir çay kaşığı kırmızı pul biber, yarım su bardağı köftelik bulgur ve bir su bardağı su derin bir kapta karıştırılır. Bulgurların kabarması için bir süre beklenir. Ekmek banarak veya salamura yaprakların arasına sarılarak yenir.

Ekşilik Limon suyu ve asma yaprağı ile sağlanan ekşilik temel hususiyeti olsa da bu gaye ile kullanılan koruk suyu, nar ekşisi, ekşi karadut unu veya sumak bat yemeğinin aslında bulunmaz.

Bat yemeği kaç kalori? Batın 100 gramında 217 kcal kalori olup 110 gramlık bir orta porsiyonunda 239 kalori vardır.

