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Gündem "Tokatçı Nusret" bu defa şaşırttı! İnşallah o dediğini yaparsın
Gündem

"Tokatçı Nusret" bu defa şaşırttı! İnşallah o dediğini yaparsın

Nusret Gökçe’nin ilk kahve dükkanı Kapicciiiinoo Maçka Palas’ta kapılarını açtı. Gökçe'nin, mekanın bir yıllık gelirinin yüzde 50’sini Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlayacağı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 13:35:00 -
"Tokatçı Nusret" bu defa şaşırttı! İnşallah o dediğini yaparsın

 

Nusret Gökçe, ilk kahve dükkanını Maçka Palas’ta açtı. Logosu Gökçe’nin ses dalgaları ile tasarlanan Kapicciiiinoo'da özel tasarımlar dikkat çekiyor.

 

Mekanda kahvenin yanı sıra mevsim meyveleriyle hazırlanan detoks suları, smoothie’ler, bitkisel çay çeşitleri, pastane ürünleri ve kruvasanlar gibi birçok lezzet bulunuyor. Üzerinde gerçek altın kaplı Gold Kapicciiiinoo da müşterilere sunuluyor.

Gökçe'nin, ilk kahve dükkanı olan Kapicciiiinoo'nun bir yıllık gelirinin % 50’sini Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlayacağı açıklandı.

 

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