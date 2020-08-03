Tokat GSB Tokat KYK yurtları kız erkek yurdu
Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB Kredi Yurtlar Kurumu KYK yurt adreslerini araştırmaya başladı. Üniversite tercihini Tokat’daki üniversiteleri seçmek isteyenler Tokat KYK yurtları, Antalya GSB KYK yurdu nerede olduğu merak ediliyor. Tokat KYK yurtları erkek, Tokat devlet yurdu kız ve Tokat KYK yurtları iletişim bilgileri yine adaylar tarafından sorgulanmakta. İşte Tokat GSB, Tokat KYK yurtları yurt sorgulama.
Tokat KYK kız ve erkek öğrenci yurdu. ÖSYM 2020 üniversite tercih tarihlerini 6-14 Ağustos arasında yapılacağını duyurdu. Binlerce aday 2020 YKS sonuçlarında elde ettiği başarı sıralamasına göre üniversite tercihini yapacak. Adaylar ÖSYM 2020 YKS tercih kılavuzunda yer alan üniversite bölüm taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları ve üniversite özel şartlarını araştırırken bir yandan da yurtlar da araştırılıyor. Özel yurt ücretleri cep yaparken üniversite yurt konusunda KYK devlet yurtlarını tercih edecekler KYK yurt adreslerini, KYK yurtları üniversiteye ne kadar uzaklıkta? KYK yurt iletişim bilgileri ile KYK yurt ücretlerini de sorgulamakta. Peki Tokat KYK yurtları nerede? İşte kygm.gsb.gov.tr yurt müdürlükleri Tokat KYK yurtları adresleri.
ARTOVA KYK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : -
Faks: 03566112602
Adres :: GAZİOSMANPAŞA Mah. YATILI BÖLGE OKULU YİBO KÜME EVLERİ No: 3 / ARTOVA / TOKAT
ERBAA KYK YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(356) 715-9111, 0(356) 725-9105
Faks: 03567159112
Adres :: YAVUZ SULTAN SELİM MAH. GÜVERCİN SK. N. 48 ERBAA/ TOKAT
TOKAT GAZİOSMANPAŞA KYK YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(356) 214-70-40
Faks: 03562124518
Adres :: PERAKENDE MAH.BEHZAT BULVARI NO:351 MERKEZ/TOKAT
BALLICA KYK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : -
Faks: 0
Adres :: BEDESTENLİOĞLU MAHALLESİ KAMPÜS SOKAK MERKEZ/TOKAT
PLEVNE KYK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(356) 232-97-99
Faks: 0 356 232 98 00
Adres :: BEDESTENLİOĞLU MAHALLESİ BEŞTAŞ CADDESİ 3.SOKAK NO.12 TOKAT/MERKEZ
AYDOĞAN AYDIN KYK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(356) 252-16-51
Faks: 0(356) 252-16-40
Adres :: Taşlıçiftlik Köyü, Merkez Mevkii, Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, No: 177/2, Merkez / TOKAT
GÜLSÜM ANA KYK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : -
Faks: 0
Adres :: BEDESTENLİOĞLU MAHALLESİ KAMPÜS SOKAK NO:18 TOKAT
MEHMED EMİN TOKADİ KYK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(356) 232-94-50
Faks: 03562329451
Adres :: Yeniyurt Mahallesi Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı No:153/1 TOKAT
TOKAT İBN-İ KEMAL KYK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(356) 252-1805, 0(356) 252-1806
Faks: 03562521804
Adres :: TOKAT İBN-İ KEMAL ÖĞRENCİ YURDU BEDESTENLİOĞLU MAH. KAMPÜS CAD. NO:14
TOKAT KYK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(356) 252-17-00, 0(356) 252-17-10
Faks: 03562521708
Adres :: Bedestenlioğlu Mah. Kampüs cad. No:18 (G.O.P. Ünv. Kampüsü)
ALİ PAŞA KYK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(356) 228-00-17, 0(356) 229-10-74
Faks: 03562280018
Adres :: A Erkek Bloğu Bina/Blok(Adres) Altıyüzevler Mah.İmamlık Cd.3.Sok.No:13 TOKAT B Erkek Bloğu Bina/Blok(Adres) Altıyüzevler Mah.Sümer Cad.4.Sok.No:10 TOKAT
NİKSAR KYK YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(356) 528-00-64, 0(356) 528-00-74
Faks: 03565280094
Adres :: Ayvaz Mah, Asil Nadir Sokak No:20 Niksar
REŞADİYE KYK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(356) 461-50-66
Faks: 03564615065
Adres :: OSMANİYE MAHALLESİ GÜLTEKİN TOPÇAM CADDESİ NO:39 REŞADİYE/TOKAT
TURHAL KYK YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(356) 276-02-19
Faks: 03562760244
Adres :: KAYACIK MAH. LALEGÜL SOK. NO:27/ TURHAL/TOKAT
ŞEYH-İ ŞİRVANİ YURT MÜDÜRLÜĞÜ
Tipi : KIZ
Telefon : 0(356) 317-32-29, 0(356) 317-86-59
Faks: 03563180783
Adres :: YUNUS EMRE MAHALLESİ ÇEKEREK CADDESİ NO:50B ZİLE/TOKAT
ZİLE KYK YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(356) 317-72-27, 0(356) 317-81-68
Faks: 03563178663
Adres :: YUNUSEMRE MAH. ÇEKEREK CAD. NO :14 ZİLE TOKAT