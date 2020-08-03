Tokat GSB Tokat KYK yurtları kız erkek yurdu

Tokat KYK kız ve erkek öğrenci yurdu. ÖSYM 2020 üniversite tercih tarihlerini 6-14 Ağustos arasında yapılacağını duyurdu. Binlerce aday 2020 YKS sonuçlarında elde ettiği başarı sıralamasına göre üniversite tercihini yapacak. Adaylar ÖSYM 2020 YKS tercih kılavuzunda yer alan üniversite bölüm taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları ve üniversite özel şartlarını araştırırken bir yandan da yurtlar da araştırılıyor. Özel yurt ücretleri cep yaparken üniversite yurt konusunda KYK devlet yurtlarını tercih edecekler KYK yurt adreslerini, KYK yurtları üniversiteye ne kadar uzaklıkta? KYK yurt iletişim bilgileri ile KYK yurt ücretlerini de sorgulamakta. Peki Tokat KYK yurtları nerede? İşte kygm.gsb.gov.tr yurt müdürlükleri Tokat KYK yurtları adresleri.

ARTOVA KYK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : -

Faks: 03566112602

Adres :: GAZİOSMANPAŞA Mah. YATILI BÖLGE OKULU YİBO KÜME EVLERİ No: 3 / ARTOVA / TOKAT

ERBAA KYK YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(356) 715-9111, 0(356) 725-9105

Faks: 03567159112

Adres :: YAVUZ SULTAN SELİM MAH. GÜVERCİN SK. N. 48 ERBAA/ TOKAT

TOKAT GAZİOSMANPAŞA KYK YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(356) 214-70-40

Faks: 03562124518

Adres :: PERAKENDE MAH.BEHZAT BULVARI NO:351 MERKEZ/TOKAT

BALLICA KYK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : -

Faks: 0

Adres :: BEDESTENLİOĞLU MAHALLESİ KAMPÜS SOKAK MERKEZ/TOKAT

PLEVNE KYK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(356) 232-97-99

Faks: 0 356 232 98 00

Adres :: BEDESTENLİOĞLU MAHALLESİ BEŞTAŞ CADDESİ 3.SOKAK NO.12 TOKAT/MERKEZ

AYDOĞAN AYDIN KYK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(356) 252-16-51

Faks: 0(356) 252-16-40

Adres :: Taşlıçiftlik Köyü, Merkez Mevkii, Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, No: 177/2, Merkez / TOKAT

GÜLSÜM ANA KYK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : -

Faks: 0

Adres :: BEDESTENLİOĞLU MAHALLESİ KAMPÜS SOKAK NO:18 TOKAT

MEHMED EMİN TOKADİ KYK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(356) 232-94-50

Faks: 03562329451

Adres :: Yeniyurt Mahallesi Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı No:153/1 TOKAT

TOKAT İBN-İ KEMAL KYK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(356) 252-1805, 0(356) 252-1806

Faks: 03562521804

Adres :: TOKAT İBN-İ KEMAL ÖĞRENCİ YURDU BEDESTENLİOĞLU MAH. KAMPÜS CAD. NO:14

TOKAT KYK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(356) 252-17-00, 0(356) 252-17-10

Faks: 03562521708

Adres :: Bedestenlioğlu Mah. Kampüs cad. No:18 (G.O.P. Ünv. Kampüsü)

ALİ PAŞA KYK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(356) 228-00-17, 0(356) 229-10-74

Faks: 03562280018

Adres :: A Erkek Bloğu Bina/Blok(Adres) Altıyüzevler Mah.İmamlık Cd.3.Sok.No:13 TOKAT B Erkek Bloğu Bina/Blok(Adres) Altıyüzevler Mah.Sümer Cad.4.Sok.No:10 TOKAT

NİKSAR KYK YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(356) 528-00-64, 0(356) 528-00-74

Faks: 03565280094

Adres :: Ayvaz Mah, Asil Nadir Sokak No:20 Niksar

REŞADİYE KYK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(356) 461-50-66

Faks: 03564615065

Adres :: OSMANİYE MAHALLESİ GÜLTEKİN TOPÇAM CADDESİ NO:39 REŞADİYE/TOKAT

TURHAL KYK YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(356) 276-02-19

Faks: 03562760244

Adres :: KAYACIK MAH. LALEGÜL SOK. NO:27/ TURHAL/TOKAT

ŞEYH-İ ŞİRVANİ YURT MÜDÜRLÜĞÜ

Tipi : KIZ

Telefon : 0(356) 317-32-29, 0(356) 317-86-59

Faks: 03563180783

Adres :: YUNUS EMRE MAHALLESİ ÇEKEREK CADDESİ NO:50B ZİLE/TOKAT

ZİLE KYK YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(356) 317-72-27, 0(356) 317-81-68

Faks: 03563178663

Adres :: YUNUSEMRE MAH. ÇEKEREK CAD. NO :14 ZİLE TOKAT